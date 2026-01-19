आपकी हथेली में भी है ये योग, तो राजाओं जैसा जीवन जीते हैं ऐसे लोग, पढ़ें आपकी किस्मत में है या नहीं यह राजयोग

धर्म डेस्क। हस्तरेखा शास्त्र (Palmistry) में हथेली की रेखाओं और पर्वतों के विशेष संयोग से बनने वाले शुभ योगों का बड़ा महत्व माना गया है। इन्हीं दुर्लभ और मंगलकारी योगों में से एक है 'अमला योग'। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिस जातक की हथेली में यह योग होता है, उसका जीवन किसी राजा के समान सुख-सुविधाओं से परिपूर्ण रहता है।

आइए जानते हैं कैसे बनता है यह योग और क्या हैं इसके चमत्कारी लाभ:

कैसे बनता है हथेली में अमला योग?

ज्योतिषियों के अनुसार, अमला योग का निर्माण मुख्य रूप से तीन पर्वतों की स्थिति पर निर्भर करता है:

पर्वतों की स्थिति: यदि आपकी हथेली में चंद्र पर्वत, सूर्य पर्वत और शुक्र पर्वत पूरी तरह स्पष्ट और उभरे हुए हों।

रेखाओं का मेल: जब चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखा स्पष्ट रूप से बुध पर्वत की ओर बढ़ती दिखाई दे, तो इस युति से 'अमला योग' का निर्माण होता है।

अमला योग के प्रभाव और लाभ

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, यह योग जातक के भाग्य को चमकाने वाला माना गया है। इसके मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं:

राजसी जीवन: इस योग वाले जातक राजाओं की तरह ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं।

भौतिक सुख: जातक को जीवन में सभी प्रकार के सुख-साधन और विलासिता की वस्तुओं की प्राप्ति होती है।

करियर और व्यापार: करियर और कारोबार के क्षेत्र में ऐसे जातकों को समय के साथ विशेष उन्नति और अपार सफलता मिलती है।

सामाजिक प्रतिष्ठा: समाज में ऐसे लोगों को बहुत मान-सम्मान और गौरव प्राप्त होता है।

सुखद वैवाहिक जीवन: ऐसे जातकों को अक्सर उनकी इच्छा के अनुरूप एक श्रेष्ठ जीवनसाथी मिलता है।

कुल मिलाकर, अमला योग को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत मंगलकारी और लाभकारी माना गया है। यह योग न केवल आर्थिक संपन्नता लाता है, बल्कि व्यक्ति को समाज में एक प्रतिष्ठित पहचान भी दिलाता है।

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।