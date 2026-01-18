मां दुर्गा को लगाएं ये 10 अचूक भोग, दूर होगी दरिद्रता हो जाएंगे मालामाल, पढ़ें किस देवी को क्या पसंद है?

धर्म डेस्क। कल यानी 19 जनवरी 2026 से माघ मास की गुप्त नवरात्रि का आगाज़ हो रहा है। सनातन धर्म में गुप्त नवरात्रि का महत्व सामान्य नवरात्रि से कहीं अधिक माना जाता है, क्योंकि यह 'सिद्धि' और 'साधना' का समय होता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार, इन नौ दिनों में मां दुर्गा के 10 शक्तिशाली स्वरूपों (दस महाविद्या) की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यदि इन नौ दिनों में मां के प्रत्येक स्वरूप को उनकी पसंद का विशेष भोग लगाया जाए, तो साधक के जीवन से दरिद्रता का नाश होता है और वह आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाता है।

दस महाविद्या और उनके अचूक भोग की सूची

यदि आप भी अपनी विशेष मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो इन नौ दिनों में तिथिवार या अपनी आराध्य देवी के अनुसार यह भोग अर्पित कर सकते हैं:

मां काली (शत्रु बाधा निवारण): शत्रुओं पर विजय पाने के लिए मां काली को हलवा और काली उड़द की खिचड़ी का भोग लगाएं।

मां तारा (ज्ञान और मोक्ष): बुद्धि और मोक्ष की कामना के लिए सफेद चावल और चीनी अर्पित करना शुभ होता है।

मां ललिता (सुख-समृद्धि): पारिवारिक शांति के लिए खीर, पंचामृत और केसरिया दूध चढ़ाएं।

मां भुवनेश्वरी (मान-सम्मान): यश और कीर्ति के लिए ताजे पके फल और मिठाई अर्पित करें।

मां छिन्नमस्ता (साहस और विजय): कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता के लिए उड़द की दाल से बने पकवान चढ़ाएं।

मां भैरवी (भय से मुक्ति): हर प्रकार के डर को दूर करने के लिए गुड़ या मावे की मिठाई का भोग लगाएं।

मां धूमावती (कष्ट निवारण): जीवन की बाधाएं टालने के लिए नमकीन चीजें जैसे बड़ा या कचौड़ी अर्पित करें।

मां बगलामुखी (शत्रु नाश): दुश्मनों को शांत करने के लिए पीली मिठाई, बेसन के लड्डू या केसरिया भात उत्तम है।

मां मातंगी (कल्याण): गृहस्थ जीवन के कल्याण के लिए पान का बीड़ा और फल चढ़ाएं।

मां कमला (धन-धान्य): आर्थिक तंगी दूर करने के लिए देवी कमला को नारियल, खीर और मखाने का भोग लगाएं।

साधना के दौरान न करें ये गलतियां

गुप्त नवरात्रि की पूजा का फल तभी मिलता है जब नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए।

शुद्धता का रखें ध्यान: इन नौ दिनों में पूर्णतः सात्विक रहें। मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज जैसे तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी न करें।

अखंड ज्योति: यदि संभव हो, तो घर के मंदिर में अखंड ज्योति जलाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सौभाग्य लाती है।

दान का महत्व: नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करें और सामर्थ्य अनुसार गरीबों को अनाज दान करें। इससे मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है।

विशेष टिप: गुप्त नवरात्रि की पूजा जितनी गुप्त रखी जाती है, उसका फल उतना ही प्रभावशाली होता है। इसलिए अपनी साधना का दिखावा न करें।

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।