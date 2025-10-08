मेरी खबरें
    Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर राशि अनुसार करें इन चीजों का दान, अखंड सौभाग्य का मिलेगा वरदान

    Karwa Chauth 2025: इस साल करवा चौथ का पर्व 10 अक्तूबर को मनाया जाएगा। यह दिन हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। ऐसे में यदि महिलाएं अपनी राशि के अनुसार दान करती हैं, तो उन्हें अखंड सौभाग्य और समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। आइए जानते हैं राशि के अनुसार क्या दान करें-

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 11:16:07 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 11:19:06 AM (IST)
    Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर राशि अनुसार करें इन चीजों का दान, अखंड सौभाग्य का मिलेगा वरदान
    करवा चौथ पर राशि अनुसार करें इन चीजों का दान।

    1. इस साल 10 अक्टूबर को करवा चौथ मनाया जाएगा।
    2. करवा चौथ पर राशि अनुसार करें इन चीजों का दान।
    3. व्रत करने से सौभाग्य-दांपत्य जीवन में स्थिरता आती है।

    धर्म डेस्क। करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) इस साल 10 अक्टूबर, शुक्रवार को मनाया जाएगा। यह पावन पर्व हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं। चंद्र उदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है।

    शास्त्रों के अनुसार, करवा चौथ का व्रत करने से सौभाग्य और दांपत्य जीवन में स्थिरता आती है। इस दिन पूजा के साथ-साथ दान-पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। यदि महिलाएं अपनी राशि के अनुसार दान करती हैं, तो उन्हें अखंड सौभाग्य और समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। आइए जानते हैं राशि के अनुसार क्या दान करें-

    करवा चौथ पर राशि अनुसार करें ये दान (Karwa Chauth Daan For Zodiac Sign)

    मेष राशि - लाल रंग के वस्त्र या साड़ी का दान करें।

    वृषभ राशि - सफेद वस्त्र, चावल, आटा या चीनी दान करें।

    मिथुन राशि - हरी चूड़ियां और हरी सब्जियां दान करें।

    कर्क राशि - चांदी का आभूषण या सफेद शॉल दान करें।

    सिंह राशि - लाल चूड़ियां या अन्न दान करें।

    कन्या राशि - हरे रंग की साड़ी या उपहार स्वरूप वस्त्र दें।

    तुला राशि - पूजा के बाद पायल का दान करें।

    वृश्चिक राशि - लाल चुनरी और सिंदूर का दान करें।

    धनु राशि - पीली साड़ी या पीले फलों का दान करें।

    मकर राशि - काजल और काले तिल भगवान शिव मंदिर में अर्पित करें।

    कुंभ राशि - मेकअप का सामान या नेल पॉलिश दान करें।

    मीन राशि - पीले वस्त्र, अनाज या जरूरतमंदों को भोजन कराएं।

    करवा चौथ के दिन इस प्रकार राशि के अनुसार दान करने से करवा माता और चंद्र देव की कृपा बनी रहती है और जीवन में सौभाग्य, सुख और शांति की वृद्धि होती है।

