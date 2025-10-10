Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सहित आपके शहर में कितने बजे दिखेगा चांद

धर्म डेस्क। देशभर में आज 10 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार) को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। यह व्रत हर साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चांद निकलने तक निर्जला उपवास रखती हैं। शाम को चंद्र दर्शन कर पूजा-अर्चना के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। पूरे दिन की तपस्या और आस्था के बाद चांद आसमान में झलकता है, तो हर सुहागन का चेहरा श्रद्धा और प्रेम से दमक उठता है।

करवा चौथ की तिथि और शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 10 बजकर 54 मिनट से शुरू होकर 10 अक्टूबर की शाम 7 बजकर 38 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत आज यानी 10 अक्टूबर शुक्रवार को ही रखा जाएगा।