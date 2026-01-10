Lohri 2026: 13 जनवरी को सूर्यदेव बदलेंगे चाल, करियर और धन के लिहाज से मिलेगी गुड न्यूज

धर्म डेस्क। लोहड़ी का पर्व न केवल लोक-परंपरा और ऋतु परिवर्तन का उत्सव है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हर साल 13 जनवरी को मनाया जाने वाला यह त्योहार सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश यानी उत्तरायण होने की प्रक्रिया का संकेत देता है। इस साल लोहड़ी पर ग्रहों की युति कई शुभ योगों का निर्माण कर रही है, जो करियर, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए फलदायी होंगे।

मंगलादित्य योग लोहड़ी के दिन सूर्य और मंगल की नौवें भाव में उपस्थिति से 'मंगलादित्य योग' बनेगा। ज्योतिष शास्त्र में नौवां भाव भाग्य और धर्म का होता है। यह योग व्यक्ति के साहस, निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। विशेषकर उच्च शिक्षा और विदेश यात्रा के इच्छुक जातकों के लिए यह समय सुनहरे अवसर लेकर आ सकता है।