मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Lohri 2026: 13 जनवरी को सूर्यदेव बदलेंगे चाल, करियर और धन के लिहाज से मिलेगी गुड न्यूज

    Lohri 2026: लोहड़ी के समय सूर्यदेव मकर राशि की ओर बढ़ते हैं, जिससे ग्रहों की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते हैं। यह प्रक्रिय करियर, धन और ...और पढ़ें

    By Mohan KumarEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 10 Jan 2026 05:05:26 PM (IST)Updated Date: Sat, 10 Jan 2026 05:05:26 PM (IST)
    Lohri 2026: 13 जनवरी को सूर्यदेव बदलेंगे चाल, करियर और धन के लिहाज से मिलेगी गुड न्यूज
    Lohri 2026 (Image Source: AI-Generated)

    HighLights

    1. सूर्य-मंगल और शुक्र बनाएंगे शक्तिशाली योग
    2. करियर और धन के लिहाज से मिलेगी गुड न्यूज
    3. दान करने से मिलती है सूर्य और शनि देव की कृपा

    धर्म डेस्क। लोहड़ी का पर्व न केवल लोक-परंपरा और ऋतु परिवर्तन का उत्सव है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हर साल 13 जनवरी को मनाया जाने वाला यह त्योहार सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश यानी उत्तरायण होने की प्रक्रिया का संकेत देता है। इस साल लोहड़ी पर ग्रहों की युति कई शुभ योगों का निर्माण कर रही है, जो करियर, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए फलदायी होंगे।

    मंगलादित्य योग

    लोहड़ी के दिन सूर्य और मंगल की नौवें भाव में उपस्थिति से 'मंगलादित्य योग' बनेगा। ज्योतिष शास्त्र में नौवां भाव भाग्य और धर्म का होता है। यह योग व्यक्ति के साहस, निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। विशेषकर उच्च शिक्षा और विदेश यात्रा के इच्छुक जातकों के लिए यह समय सुनहरे अवसर लेकर आ सकता है।


    शुक्रादित्य राजयोग

    दसवें भाव (कर्म भाव) में सूर्य और शुक्र की युति से 'शुक्रादित्य राजयोग' का निर्माण हो रहा है। यह योग करियर में उन्नति और मान-सम्मान दिलाने वाला माना जाता है। हालांकि, इस दौरान संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा।

    सूर्यदेव का मकर राशि में विशेष प्रभाव

    लोहड़ी के समय सूर्य धनु राशि के अंतिम चरण में होते हैं और कर्म प्रधान मकर राशि में प्रवेश की तैयारी करते हैं। मकर राशि अनुशासन और स्थिर प्रगति का प्रतीक है। जब सूर्य इस दिशा में बढ़ते हैं, तो व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता और कार्यक्षेत्र में पकड़ मजबूत होती है।

    यह भी पढ़ें- Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति-षटतिला एकादशी एक साथ, फिर कैसे करेंगे चावल का सेवन? यहां जानें

    दान और संकल्प का महत्व

    मान्यता है कि लोहड़ी की पवित्र अग्नि में तिल और गुड़ अर्पित करने से नकारात्मकता का नाश होता है। इस दिन तिल, गुड़, मूंगफली और कंबल का दान करने से सूर्य और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिषीय अनुसार, इस मौके पर किए गए संकल्प और दान आने वाले समय में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति का आधार बनते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.