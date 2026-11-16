6 राशियों की चमकेगी किस्मत, 25 नवंबर से राहु-केतु का गोचर, 18 महीने तक रहेगा प्रभाव

धर्म डेस्क। राहु गोचर 2026: वैदिक ज्योतिष में छाया ग्रह राहु और केतु का राशि परिवर्तन हमेशा बड़े बदलावों का कारण माना जाता है। 2026 के अंत तक इन दोनों मायावी ग्रहों की स्थिति बदल रही है। जिसमें, 25 नवंबर 2026 को राहु कुंभ राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी शनि हैं।
जबकि केतु सिंह राशि को छोड़कर चंद्रमा की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। ये दोनों ग्रह हमेशा एक-दूसरे के सातवें घर में रहते हैं। इसलिए, अगर राहु अपनी राशि बदलते हैं, तो केतु भी उनके साथ गोचर करते हैं। इन दोनों ग्रहों के राशि बदलने से पिछले डेढ़ साल से चली आ रही ग्रहों की स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा। यह गोचर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों के जीवन में बड़े बदलाव लाएगा।
राहु-केतु का यह ट्रांज़िट अगले 18 महीनों तक यानी जून 2028 तक चलेगा। एक तरफ़, मकर राशि करियर, सोशल स्टेटस और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी है, तो दूसरी तरफ़, कर्क राशि भावनाओं, परिवार और मानसिक शांति से जुड़ी है। तो चलिए देखते हैं कि राहु-केतु का यह ट्रांज़िट आपकी राशि पर कैसे असर डालेगा और इसके बुरे असर से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए?
राहु आपकी कुंडली के दसवें घर, यानी कर्म के घर में आ रहा है। इसके नतीजे में, आपके सालों से रुके हुए काम एक के बाद एक रफ़्तार पकड़ने लगेंगे। आप पाएंगे कि आपकी कुछ इच्छाएं पूरी होंगी। नौकरीपेशा लोगों को काम पर कोई बड़ा पद मिल सकता है। चूंकि केतु राहु के साथ आपकी कुंडली के चौथे घर में है, इसलिए आपके लिए अपनी फ़ैमिली लाइफ़ और माँ की सेहत का खास ध्यान रखना ज़रूरी है।
आपकी कुंडली के नौवें घर, यानी भाग्य के स्थान में राहु के असर से, आपके रुके हुए काम भी रफ़्तार पकड़ेंगे और एक के बाद एक पूरे होंगे। विदेश में काम में तरक्की होगी। लंबी यात्राओं के चांस हैं।
आपकी कुंडली के आठवें घर में राहु और दूसरे घर में केतु होने से आपको अचानक पैसे का फ़ायदा हो सकता है। इसके नतीजे में, आपकी पैसे की हालत ज़्यादा मज़बूत होगी। हालांकि, अपनी बोलचाल और खाने-पीने की आदतों पर कंट्रोल रखना ज़रूरी है।
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आपकी कुंडली के पहले घर यानी शादी के घर में केतु का आना आपको अध्यात्म की ओर ले जा सकता है। इसके साथ ही, सातवें घर में राहु के आने से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पर असर पड़ सकता है। इसलिए, परिवार में अपने बिज़नेस पार्टनर और पत्नी के साथ गलतफहमियों से बचना ज़रूरी होगा।
आपकी कुंडली के छठे घर यानी दुश्मनी के घर में राहु का आना आपको अपने दुश्मनों पर जीत दिलाने में मदद करेगा। कोर्ट और ऑफिस के काम में भी आपकी जीत पक्की है। बिज़नेस क्लास को भी अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर डील मिलेगी और आपका रुका हुआ कलेक्शन वापस मिलने का चांस रहेगा।
राहु के आपकी कुंडली के पांचवें घर में आते ही आपकी सोचने की क्षमता बेहतर होगी। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। स्टूडेंट क्लास के लिए यह समय बहुत असरदार साबित होगा। हालांकि, लव रिलेशनशिप में किसी भी तरह की अनबन से बचना ज़रूरी है।