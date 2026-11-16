6 राशियों की चमकेगी किस्मत, 25 नवंबर से राहु-केतु का गोचर, 18 महीने तक रहेगा प्रभाव

धर्म डेस्‍क। राहु गोचर 2026: वैदिक ज्योतिष में छाया ग्रह राहु और केतु का राशि परिवर्तन हमेशा बड़े बदलावों का कारण माना जाता है। 2026 के अंत तक इन दोनों मायावी ग्रहों की स्थिति बदल रही है। जिसमें, 25 नवंबर 2026 को राहु कुंभ राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी शनि हैं।

जबकि केतु सिंह राशि को छोड़कर चंद्रमा की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। ये दोनों ग्रह हमेशा एक-दूसरे के सातवें घर में रहते हैं। इसलिए, अगर राहु अपनी राशि बदलते हैं, तो केतु भी उनके साथ गोचर करते हैं। इन दोनों ग्रहों के राशि बदलने से पिछले डेढ़ साल से चली आ रही ग्रहों की स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा। यह गोचर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों के जीवन में बड़े बदलाव लाएगा।

राहु-केतु का यह ट्रांज़िट अगले 18 महीनों तक यानी जून 2028 तक चलेगा। एक तरफ़, मकर राशि करियर, सोशल स्टेटस और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी है, तो दूसरी तरफ़, कर्क राशि भावनाओं, परिवार और मानसिक शांति से जुड़ी है। तो चलिए देखते हैं कि राहु-केतु का यह ट्रांज़िट आपकी राशि पर कैसे असर डालेगा और इसके बुरे असर से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मेष राशि राहु आपकी कुंडली के दसवें घर, यानी कर्म के घर में आ रहा है। इसके नतीजे में, आपके सालों से रुके हुए काम एक के बाद एक रफ़्तार पकड़ने लगेंगे। आप पाएंगे कि आपकी कुछ इच्छाएं पूरी होंगी। नौकरीपेशा लोगों को काम पर कोई बड़ा पद मिल सकता है। चूंकि केतु राहु के साथ आपकी कुंडली के चौथे घर में है, इसलिए आपके लिए अपनी फ़ैमिली लाइफ़ और माँ की सेहत का खास ध्यान रखना ज़रूरी है।