Mauni Amavasya 2026: मौन व्रत रखने के हैं कई फायदे, बदल जाएगा आपका जीवन जीने का नजरिया

धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में माघ मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या (Mauni Amavasya 2026) कहा जाता है, आत्म-साधना और मानसिक शांति का महापर्व है। साल 2026 में ग्रहों के विशेष संयोग इस तिथि को आध्यात्मिक रूप से और भी फलदायी बना रहे हैं।

मौन का आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व मत्स्य पुराण के अनुसार, मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी को भीतर की ओर मोड़ना है। इस दिन चंद्रमा का प्रभाव न्यूनतम होता है, जिससे मन विचलित और चंचल हो सकता है। मौन धारण करने से न केवल मानसिक भटकाव कंट्रोल होता है, बल्कि व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के रहस्यों को समझने में सक्षम होता है। शास्त्रों का मत है कि शोर के बीच किए गए हजारों मंत्रों की तुलना में मन के सन्नाटे में की गई एक प्रार्थना कहीं अधिक शक्तिशाली होती है।