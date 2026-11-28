धर्म डेस्‍क। बुध ग्रह दिनांक 7 दिसंबर 2026 को रात्रि के बारह बजकर पैतालीस मिनट पर वृश्चिक राशि में अस्त होंगे। बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा, लेखन और संचार के कारक ग्रह माने जाते हैं। बुध के अस्त होने से जातक के जीवन में निर्णय लेने की क्षमता, कार्यों की गति और संवाद पर प्रभाव पड़ सकता है।

सभी राशियों पर प्रभाव मेष राशि: जातक के आत्मविश्वास में कमी और प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में कठिनाइयां आ सकती हैं। आर्थिक एवं व्यावसायिक निर्णय सोच-समझकर लें। इस गोचर के दौरान स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी रखें। वृषभ राशि: आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव और पारिवारिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। संतान, शिक्षा और प्रेम संबंधों में सावधानी बरतें। कोई भी निवेश जल्दबाजी में न करें। मिथुन राशि: स्वास्थ्य और घरेलू जीवन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। नौकरी और प्रतिस्पर्धा में सफलता के अवसर मिल सकते हैं। विरोधियों पर विजय प्राप्त हो सकती है। आर्थिक और पारिवारिक मामलों में जोखिम लेने से बचें। कर्क राशि: विद्यार्थियों को पढ़ाई में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र और व्यापार में प्रगति की गति धीमी रह सकती है। यात्राओं में सावधानी रखें और भाई के साथ संबंध मधुर बनाए रखें। सिंह राशि: आर्थिक मामलों में लाभ और बचत में कुछ कमी आ सकती है। पारिवारिक जीवन में असंतोष की स्थिति बन सकती है। संपत्ति और घरेलू मामलों में सावधानी रखें। कन्या राशि: स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और कार्यक्षेत्र पर बुध के अस्त होने का प्रभाव पड़ सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधों में सावधानी रखें। नौकरी और व्यापार में महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें। घरेलू मामलों में कुछ राहत मिल सकती है।