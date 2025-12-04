New Year 2026: नए साल से पहले जरूर करें ये काम, बरसेगी मां लक्ष्मी जी की कृपा

धर्म डेस्क। नया साल आने बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में, सभी की यही इच्छा होती है कि आने वाला साल उनके लिए सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। कई लोग नए साल पर प्रण या रेजोल्यूशन लेते हैं, ताकि आने वाला जीवन सुखद और बेहतर बन सके।

अगर आप भी नए साल की शुरुआत बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो इन चीजों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इससे आपको स्वास्थ्य से लेकर व्यापार में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दिन की शुरुआत में करें ये काम नए साल में ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए आप रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर और अपने ईष्ट देव का ध्यान करें। फिर अपनी हथेलियों को आपस में जोड़कर इनके दर्शन करें और इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र को कर दर्शन मंत्र कहा जाता है।

'कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्' इसके बाद अपनी हथेलियों आपस में रगड़कर चेहरे पर तीन-चार बार फेरें। इससे भक्त पर देवी-देवताओं की कृपा बना रहती है। साथ ही, दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ होती है। इस मंत्र का जप करना बेहद लाभकारी माना जाता है। जरूर करें ये काम घर में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ माना जाता है। नए साल की शुरुआत से पहले रोजाना तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। इससे आसपास की नकारात्मकता दूर होती है और वातावरण शुद्ध रहता है। नकारात्मकता दूर करने के उपाय पानी में नमक मिलाकर घर में पोछा लगाने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। इससे जातक को वास्तु दोष से भी राहत मिलती है। इसके अलावा आप कपूर, धूप या गूगल जलाकर इसकी धूनी से पूरे घर में दे सकते हैं। इससे घर का वातावरण शुद्ध रहता है।