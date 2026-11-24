धर्म डेस्क। नए साल की शुरुआत इन राशियों के लोगों के लिए अच्छी रहेगी। ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों के सेनापति मंगल (मंगल गोचर) 12 नवंबर, 2026 को सिंह राशि में चले गए थे। मंगल अब 9 मार्च, 2027 तक इसी राशि में रहेंगे। इस राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान और इज्जत का ग्रह माना जाता है। ज्योतिष में मंगल और सूर्य के बीच दोस्ताना रिश्ता होता है। इसलिए मंगल का इस राशि में आना कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आइए जानते हैं ये लकी राशियां कौन सी हैं।
मेष राशि वालों के लिए मंगल का गोचर अच्छा रहेगा। इस दौरान नौकरी और बिज़नेस में तरक्की के संकेत मिलेंगे, साथ ही आपका बिज़नेस भी अच्छी तरह बढ़ेगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। इनकम के नए सोर्स बनेंगे। साथ ही, आपको पुराने सोर्स से पैसे मिलने के संकेत मिलेंगे।
मिथुन राशि वालों के लिए यह समय हिम्मत और कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला होगा। इस दौरान आपके पराक्रम में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इनकम के नए सोर्स बनेंगे। साथ ही, आपको भौतिक सुख-सुविधाओं का फायदा होगा। आपको कुछ नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। साथ ही, आपको अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हाथ में लिया हुआ काम आसानी से पूरा हो जाएगा।
सिंह राशि वालों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। आपके काम का असर काम पर अच्छा दिखेगा। साथ ही, शादीशुदा ज़िंदगी में मिठास बनी रहेगी। करियर के मामले में आप नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से बेहतर होगी। साथ ही, आपके बिज़नेस को भी अच्छी रफ़्तार मिलेगी।
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वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर हिम्मत और पराक्रम बढ़ाने वाला होगा। इस दौरान आपकी लीडरशिप क्वालिटी दिखेगी। साथ ही, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में अच्छे और पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। काम के सिलसिले में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। हालांकि, यह ट्रैवल खुशनुमा रहेगा।
धनु राशि वालों के लिए यह समय शुभ रहेगा। इस दौरान भाई-बहनों के बीच रिश्ते मजबूत होंगे। कोर्ट केस से जुड़े पुराने झगड़े सुलझेंगे। साथ ही, बच्चों के टैलेंट को अच्छा मौका मिलेगा। आपमें हिम्मत और कॉन्फिडेंस दिखेगा।
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