धर्म डेस्‍क। नए साल की शुरुआत इन राशियों के लोगों के लिए अच्छी रहेगी। ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों के सेनापति मंगल (मंगल गोचर) 12 नवंबर, 2026 को सिंह राशि में चले गए थे। मंगल अब 9 मार्च, 2027 तक इसी राशि में रहेंगे। इस राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान और इज्जत का ग्रह माना जाता है। ज्योतिष में मंगल और सूर्य के बीच दोस्ताना रिश्ता होता है। इसलिए मंगल का इस राशि में आना कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आइए जानते हैं ये लकी राशियां कौन सी हैं।

1. मेष राशिफल मेष राशि वालों के लिए मंगल का गोचर अच्छा रहेगा। इस दौरान नौकरी और बिज़नेस में तरक्की के संकेत मिलेंगे, साथ ही आपका बिज़नेस भी अच्छी तरह बढ़ेगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। इनकम के नए सोर्स बनेंगे। साथ ही, आपको पुराने सोर्स से पैसे मिलने के संकेत मिलेंगे।