धर्म डेस्क। केतु गोचर 2026: ज्योतिष में हर ग्रह के राशि बदलने का खास महत्व होता है। खासकर, केतु की चाल में बदलाव से कुछ राशियों के जीवन पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है। 5 दिसंबर 2026 को केतु सिंह राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेगा। इस गोचर का असर आने वाले समय में देखा जा सकता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, यह समय तीनों राशियों के लिए आर्थिक तरक्की, इनकम में बढ़ोतरी और करियर में नए मौके ला सकता है।
केतु 18 महीने तक कर्क राशि में रहेगा
ज्योतिष में केतु को छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है। यह आध्यात्मिकता, वैराग्य, अचानक बदलाव और कर्म से जुड़ा है। क्योंकि केतु की चाल दूसरे ग्रहों के मुकाबले राशि चक्र में धीमी होती है, इसलिए माना जाता है कि इसके गोचर का असर लंबे समय तक रहता है।
5 दिसंबर, 2026 को केतु सिंह राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करेगा। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, केतु साल 2027 में कर्क राशि में ही रहेगा और करीब 18 महीने बाद अगली राशि में बदल जाएगा। इस दौरान सभी 12 राशियों पर इसका अलग-अलग असर देखा जा सकता है। हालांकि, यह गोचर इन तीन राशियों के लिए खास तौर पर फायदेमंद माना जा रहा है।
वृष राशि वालों के लिए केतु का गोचर फाइनेंशियल मामलों में पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। अगर आपको अब तक पैसे बचाने में दिक्कत हो रही थी, तो इसमें सुधार होने की संभावना है। आप इनकम और खर्च के बीच बैलेंस बनाए रखने में सफल हो सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को अपना स्किल दिखाने का मौका मिलेगा, जिससे भविष्य में सैलरी बढ़ने का रास्ता खुल सकता है।
बिजनेस से जुड़े लोगों को भी इस दौरान नए कस्टमर और काम के अच्छे मौके मिल सकते हैं। किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से भी फायदा मिलने की संभावना है। हालांकि, फाइनेंशियल फैसले लेते समय जल्दबाज़ी करने के बजाय ठीक से सोचना ज़रूरी होगा।
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कन्या राशि वालों के लिए केतु का यह गोचर करियर के लिहाज़ से खास हो सकता है। जो लोग लंबे समय से अपनी नौकरी में प्रमोशन या सैलरी बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। वर्कप्लेस पर आपकी मेहनत पर ध्यान दिया जाएगा और नई ज़िम्मेदारियां मिलने की संभावना है।
जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी कोई अच्छा मौका मिल सकता है। इनकम का नया सोर्स मिलने से फाइनेंशियल स्थिति मज़बूत हो सकती है। इस दौरान सेल्फ-कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पेंडिंग कामों को पूरा करने में सफलता मिल सकती है। हालांकि, सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत और सब्र बनाए रखना होगा।
कुंभ राशि वालों के लिए केतु का गोचर पैसे और बिज़नेस से जुड़े मामलों में अच्छे नतीजे दे सकता है। लंबे समय से चली आ रही फाइनेंशियल मुश्किलों से राहत मिलने के संकेत हैं। इनकम में सुधार के साथ-साथ बचत करने का मौका भी मिल सकता है।
बिज़नेस करने वाले लोगों को अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। पुराने कामों से अच्छा प्रॉफिट हो सकता है और बिज़नेस में आ रही रुकावटें धीरे-धीरे दूर होने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को भी नई ज़िम्मेदारियों या करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। समझदारी से लिए गए फ़ैसले भविष्य में फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं।
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