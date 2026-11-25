धर्म डेस्‍क। केतु गोचर 2026: ज्योतिष में हर ग्रह के राशि बदलने का खास महत्व होता है। खासकर, केतु की चाल में बदलाव से कुछ राशियों के जीवन पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है। 5 दिसंबर 2026 को केतु सिंह राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेगा। इस गोचर का असर आने वाले समय में देखा जा सकता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, यह समय तीनों राशियों के लिए आर्थिक तरक्की, इनकम में बढ़ोतरी और करियर में नए मौके ला सकता है।

केतु 18 महीने तक कर्क राशि में रहेगा ज्योतिष में केतु को छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है। यह आध्यात्मिकता, वैराग्य, अचानक बदलाव और कर्म से जुड़ा है। क्योंकि केतु की चाल दूसरे ग्रहों के मुकाबले राशि चक्र में धीमी होती है, इसलिए माना जाता है कि इसके गोचर का असर लंबे समय तक रहता है।

5 दिसंबर, 2026 को केतु सिंह राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करेगा। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, केतु साल 2027 में कर्क राशि में ही रहेगा और करीब 18 महीने बाद अगली राशि में बदल जाएगा। इस दौरान सभी 12 राशियों पर इसका अलग-अलग असर देखा जा सकता है। हालांकि, यह गोचर इन तीन राशियों के लिए खास तौर पर फायदेमंद माना जा रहा है। 1. वृष राशि वृष राशि वालों के लिए केतु का गोचर फाइनेंशियल मामलों में पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। अगर आपको अब तक पैसे बचाने में दिक्कत हो रही थी, तो इसमें सुधार होने की संभावना है। आप इनकम और खर्च के बीच बैलेंस बनाए रखने में सफल हो सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को अपना स्किल दिखाने का मौका मिलेगा, जिससे भविष्य में सैलरी बढ़ने का रास्ता खुल सकता है।