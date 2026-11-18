धर्म डेस्‍क। ज्योतिष में ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति में बदलाव को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, ग्रहों के राशि परिवर्तन का असर व्यक्ति के जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में देखा जा सकता है। राहु भी दिसंबर 2026 में अपनी राशि बदलने जा रहा है। 5 दिसंबर 2026 को राहु कुंभ राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेगा।

मकर राशि का स्वामी शनि है और ज्योतिष में राहु और शनि के बीच के संबंध को प्रभावशाली माना जाता है। राहु का यह गोचर करियर, आर्थिक स्थिति, निवेश, निर्णय लेने और महत्वाकांक्षा से जुड़े क्षेत्रों में बदलाव ला सकता है। राहु को छाया ग्रह माना जाता है और यह अचानक बदलाव, महत्वाकांक्षा, भ्रम, विदेशी संपर्क और अनपेक्षित अवसरों से जुड़ा है।