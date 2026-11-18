धर्म डेस्क। ज्योतिष में ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति में बदलाव को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, ग्रहों के राशि परिवर्तन का असर व्यक्ति के जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में देखा जा सकता है। राहु भी दिसंबर 2026 में अपनी राशि बदलने जा रहा है। 5 दिसंबर 2026 को राहु कुंभ राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेगा।
मकर राशि का स्वामी शनि है और ज्योतिष में राहु और शनि के बीच के संबंध को प्रभावशाली माना जाता है। राहु का यह गोचर करियर, आर्थिक स्थिति, निवेश, निर्णय लेने और महत्वाकांक्षा से जुड़े क्षेत्रों में बदलाव ला सकता है। राहु को छाया ग्रह माना जाता है और यह अचानक बदलाव, महत्वाकांक्षा, भ्रम, विदेशी संपर्क और अनपेक्षित अवसरों से जुड़ा है।
राहु का प्रभाव सभी पर एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोगों को जल्दी आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं, जबकि कुछ को जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना होगा। खासकर फाइनेंशियल मामलों और करियर से जुड़े फैसलों में समझदारी से काम लेना ज़रूरी होगा।
धनु राशि वालों के लिए राहु का मकर राशि में गोचर खर्चे बढ़ा सकता है। अचानक कोई बड़ा खर्च आ सकता है, जिससे बजट पर असर पड़ सकता है। इसलिए इस दौरान फालतू खर्चों पर कंट्रोल करना सही रहेगा।
करियर की बात करें तो काम का प्रेशर बढ़ सकता है। अगर आप नौकरी बदलने या कोई बड़ा फैसला लेने की सोच रहे हैं, तो उसके सभी पहलुओं पर सोच-विचार करके ही आगे बढ़ें। काम की जगह पर किसी की बातों का गलत मतलब निकालने या छोटी सी बात को झगड़े में बदलने से बचें। इन्वेस्ट करते समय भी पूरी जानकारी लिए बिना पैसा नहीं लगाना चाहिए।
चूंकि राहु मकर राशि में आने वाला है, इसलिए इसका गोचर इस राशि वालों के लिए खास तौर पर अहम माना जा रहा है। करियर में नई ज़िम्मेदारियां मिल सकती हैं और एम्बिशन भी बढ़ सकती है।
नौकरी या प्रोफेशन में कोई बड़ा बदलाव करने की इच्छा हो सकती है। हालांकि, किसी भी मौके को तुरंत स्वीकार करने के बजाय उसके लंबे समय के फायदे और नुकसान का मूल्यांकन करना ज़रूरी होगा। फाइनेंशियल मामलों में बड़े रिस्क लेने से बचें। साथ ही, अपनी इमेज और लोगों के साथ व्यवहार को लेकर भी सावधान रहना चाहिए।
राहु का राशि परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए कुछ मुश्किल हालात पैदा कर सकता है। नौकरी या प्रोफेशन से जुड़े कामों में रुकावटें आ सकती हैं। काम की जगह पर सीनियर अधिकारियों या सहकर्मियों से बात करते समय शब्दों के चुनाव में खास तौर पर सावधान रहें।
बिजनेस करने वाले लोग कोई नई डील या इन्वेस्टमेंट करने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स और शर्तों को अच्छी तरह से चेक कर लें। जल्दी पैसा कमाने की चाहत में लिया गया गलत फैसला नुकसान करा सकता है। इसलिए, इस दौरान सब्र और समझदारी से फैसले लेना ज्यादा सही रहेगा।
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