राहु की महादशा में जीवन पर पड़ता है अशुभ प्रभाव, बुरे हालातों का करना पड़ता है सामना

धर्म डेस्क। ज्योतिष में राहु को एक क्रूर और पापी ग्रह बताया गया है, जो व्यक्ति के सिर पर बैठकर ज़िंदगी में उथल-पुथल मचाता है। राहु आठवां ऐसा ग्रह है जिसका शरीर नहीं है, सिर्फ़ सिर है। इसीलिए इसे व्यक्ति के सिर पर बैठकर उनकी सोच पर बुरा असर डालने वाला और ज़िंदगी में उथल-पुथल मचाने वाला ग्रह कहा जाता है। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि राहु कैसे काम करता है और गोचर के दौरान यह आप पर कैसे असर डालेगा। तो चलिए देखते हैं कि राहु के अशुभ असर का उपाय क्या है।
ज्योतिष के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को गले से लेकर सिर तक कोई बीमारी है, तो यह राहु के अशुभ असर का संकेत है। राहु से प्रभावित व्यक्ति परेशान रहता है। उसे कोई अनजाना डर सताता रहता है और बार-बार नेगेटिव विचार आते रहते हैं। ऐसे में लोगों को जादू-टोना, चक्कर आना और एक्सीडेंट का डर रहता है। ज्योतिष में राहु का वाहन बिल्ली बताया गया है। घर में अक्सर बिल्लियों का होना या घर के सामने बिल्ली का अक्सर बैठना भी राहु के असर का संकेत है।
राहु का असर व्यक्ति को साफ-सफाई के प्रति लापरवाह बनाता है। राहु के असर से व्यक्ति गंदे कपड़े भी पहनने लगता है। वह साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखता। किसी भी तरह से पैसा पाने की इच्छा और धोखा देना भी राहु का स्वभाव है। इसलिए राहु से प्रभावित लोग ये काम करने लगते हैं। राहु के असर से इंसान को ठीक से नींद नहीं आती। बुरे सपने और ख्याल आते हैं। इसलिए अगर आप राहु के बुरे असर को दूर करना चाहते हैं तो साफ-सफाई पर पूरा ध्यान दें। घर में गंदगी न रहने दें, क्योंकि माना जाता है कि राहु गंदगी में रहता है।
राहु एक अशुभ ग्रह है जो आपको बार-बार मुसीबत में डालता है। कई बार ऐसे हालात होते हैं जब आप पर अचानक कोई संकट आ जाता है, आपको अनजाने में रिस्क लेना पड़ता है और फिर आपको चोट और एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। राहु और केतु हमेशा आमने-सामने रहते हैं और एक-दूसरे के दोस्त के तौर पर जाने जाते हैं। इसीलिए जब राहु खराब होता है तो इंसान को सर्जरी, ब्लीडिंग जैसी स्थितियों से गुजरना पड़ता है। इसलिए राहु की महादशा और खराब गोचर के दौरान रिस्की कामों से दूर रहना चाहिए। टूटे हुए कांच और नुकीली चीजों को सावधानी से संभालना चाहिए।
शनि, राहु और केतु की महादशा के दौरान जीवन में होते हैं क्या प्रभाव, जानिये उपाय
1. राहु को शांत करने के लिए गोमेद पहनें। इसके साथ ही राहु के मंत्र ॐ रां राहवे नमः का कम से कम 108 बार जाप करें।
2. घर में सिर्फ चंदन की अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही चंदन का साबुन, चंदन की खुशबू का इस्तेमाल करें और साफ-सफाई का ध्यान रखें।
3. सोमवार या शनिवार को शिवलिंग पर सवा किलो मूली चढ़ाएं। भगवान शिव को मूली चढ़ाने से पहले इसे रात भर तकिए पर रखें और फिर सुबह दान कर दें। 4. राहु का बुरा असर दूर करने के लिए किसी कोढ़ी को पैसे या खाना दान करें।
5. रात में किचन में कभी भी उष्टि के बर्तन न रखें। अगर घर की खिड़कियों और दरवाजों के कांच टूटे हों, तो उन्हें बदल दें।
6. सट्टा, लॉटरी और दूसरी बुरी आदतों या जल्दी अमीर बनने के लिए मेहनत करने से दूर रहें क्योंकि राहु आपको अमीर की जगह गरीब बना सकता है।
Ketu Grah Upay: जानें कितने दिन रहती है केतु की महादशा, दुष्प्रभाव से बचना है तो ये करें उपाय