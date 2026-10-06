राहु की महादशा में जीवन पर पड़ता है अशुभ प्रभाव, बुरे हालातों का करना पड़ता है सामना

धर्म डेस्‍क। ज्योतिष में राहु को एक क्रूर और पापी ग्रह बताया गया है, जो व्यक्ति के सिर पर बैठकर ज़िंदगी में उथल-पुथल मचाता है। राहु आठवां ऐसा ग्रह है जिसका शरीर नहीं है, सिर्फ़ सिर है। इसीलिए इसे व्यक्ति के सिर पर बैठकर उनकी सोच पर बुरा असर डालने वाला और ज़िंदगी में उथल-पुथल मचाने वाला ग्रह कहा जाता है। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि राहु कैसे काम करता है और गोचर के दौरान यह आप पर कैसे असर डालेगा। तो चलिए देखते हैं कि राहु के अशुभ असर का उपाय क्या है।

राहु का अशुभ असर और राहु का वाहन ज्योतिष के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को गले से लेकर सिर तक कोई बीमारी है, तो यह राहु के अशुभ असर का संकेत है। राहु से प्रभावित व्यक्ति परेशान रहता है। उसे कोई अनजाना डर ​​सताता रहता है और बार-बार नेगेटिव विचार आते रहते हैं। ऐसे में लोगों को जादू-टोना, चक्कर आना और एक्सीडेंट का डर रहता है। ज्योतिष में राहु का वाहन बिल्ली बताया गया है। घर में अक्सर बिल्लियों का होना या घर के सामने बिल्ली का अक्सर बैठना भी राहु के असर का संकेत है।