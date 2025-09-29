मेरी खबरें
    Diwali 2025 Date: दिवाली 2025 की तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति है। हिंदू पंचांग के अनुसार, अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को प्रारंभ होकर 21 अक्टूबर तक रहेगी। लेकिन दीपावली 20 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। जानें लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त (Diwali Shubh Muhurt), पूजा विधि (Puja Vidhi) और सामग्री जो घर में सुख-समृद्धि लाएगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 03:18:07 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 03:31:21 PM (IST)
    Diwali 2025 Date: दीपावली कब मनाई जाएगी 20 या 21 अक्टूबर? जानें सही तिथि, लक्ष्मी-गणेश पूजन का शुभ मुहूर्त
    Diwali 2025 Festivals Date: दीपावली 2025 की डेट कंफ्यूजन खत्म, जानिए सही तिथि

    HighLights

    1. दिवाली 2025 सही तिथि और मुहूर्त
    2. लक्ष्मी पूजन 2025 का प्रदोष काल
    3. दीपावली पूजा विधि और सामग्री सूची

    धर्म डेस्क, नई दुनिया: भारत में दीपावली का पर्व अत्यंत धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसे रोशनी का त्योहार (Festival of Lights Diwali 2025) भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन दीप जलाने से अंधकार और नकारात्मकता दूर होती है। लोग अपने घरों को दीपों, झालरों और रंगोली से सजाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने से घर में धन, वैभव और समृद्धि आती है।

    naidunia_image

    दिवाली 2025 कब है? (Diwali Date)

    हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास की अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर 2025 को सुबह 03 बजकर 44 मिनट से शुरू होगी और 21 अक्टूबर 2025 को प्रातः 05 बजकर 54 मिनट पर समाप्त होगी। इस कारण तिथि दो दिनों तक रहेगी, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लेकिन ज्योतिष गणना और परंपरा के अनुसार, दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर 2025 (सोमवार) को मनाया जाएगा।

    लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त (Lakshami Puja Shubh Muhurat)

    • लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त: शाम 07 बजकर 08 मिनट से रात 08 बजकर 18 मिनट तक

    • प्रदोष काल: शाम 05 बजकर 46 मिनट से रात 08 बजकर 18 मिनट तक

    प्रदोष काल के समय लक्ष्मी-गणेश पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस समय में पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

    दीपावली पूजा का महत्व (Diwali Significations)

    दीपावली केवल धन और ऐश्वर्य का पर्व नहीं है, बल्कि यह अच्छाई की बुराई पर विजय और प्रकाश की अंधकार पर जीत का प्रतीक भी है। यह दिन भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने की स्मृति में मनाया जाता है। वहीं, व्यापारी वर्ग के लिए यह नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत का प्रतीक भी है।

    पूजा सामग्री (Diwali 2025 Puja Samagri)

    • भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमा

    • लाल या पीला कपड़ा

    • शुद्ध जल/गंगाजल

    • पंचामृत

    • हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र

    • फूल, माला, सुपारी, लौंग, इलायची

    • धूपबत्ती, दीपक और घी/तेल

    • खील, बताशे, गन्ना, सिंघाड़ा, मौसमी फल, मिठाई

    • चांदी के सिक्के

    • कलश और नारियल

    पूजा विधि (Diwali 2025 Puja Rituals)

    1. प्रातः स्नान कर घर की साफ-सफाई करें।

    2. घर और पूजा स्थल को गंगाजल से पवित्र करें।

    3. चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें।

    4. चावल की ढेरी पर घी का अखंड दीपक जलाएं।

    5. चौकी के दाईं ओर जल से भरा कलश रखें। उसमें सिक्का, सुपारी और हल्दी डालकर आम पत्तों व नारियल से ढकें।

    6. देवताओं को तिलक कर फूल, माला, फल और मिठाई अर्पित करें।

    7. माता लक्ष्मी को खील-बताशे, गन्ना और मौसमी फल का भोग लगाएं।

    8. वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर आरती करें। पहले भगवान गणेश और फिर माता लक्ष्मी की आरती की जाती है।

    9. पूजा में हुई किसी भूल के लिए क्षमा याचना करें।

    10. पूजा पूर्ण होने के बाद घर के हर कोने, दरवाजे और आंगन में दीपक प्रज्वलित करें।

