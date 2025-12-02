Swapna Shastra: अमीर बनने से पहले दिखते हैं 5 संकेत वाले सपने, भर सकती है धन से आपकी तिजोरी

धर्म डेस्क। सपने देखना मनुष्य का सामान्य अनुभव है। स्वप्न शास्त्र में बताया गया है कि हर सपना अपने साथ शुभ या अशुभ संकेत लेकर आता है। स्वप्न शास्त्र (Dream Astrology) के अनुसार कुछ सपने ऐसे भी माने गए हैं, जिन्हें देखने पर धन लाभ के योग बनते हैं। इसी क्रम में यहां कुछ ऐसे सपनों का उल्लेख किया जा रहा है, जिन्हें देखने पर आर्थिक लाभ की संभावना बताई गई है।

अधूरी इच्छा पूरी होने का संकेत यदि आप सपने में शिवलिंग के दर्शन करते हैं, तो स्वप्न शास्त्र (Swapna Shastra) में इसे अत्यंत शुभ माना गया है। सपने में शिवलिंग का अभिषेक करना रुके हुए कार्यों के पूरे होने और धन लाभ का संकेत देता है। महादेव की कृपा प्राप्त होती है और कोई लंबित इच्छा भी पूरी हो सकती है।