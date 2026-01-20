मंदिर में घंटी बजाना... परंपरा या विज्ञान? जानें इसके पीछे का गहरा अर्थ

धर्म डेस्क। मंदिर प्रवेश करते ही घंटी बजाना हमारी सदियों पुरानी परंपरा है। सामान्यतः माना जाता है कि ऐसा करके हम ईश्वर को अपनी उपस्थिति की सूचना देते हैं। लेकिन, प्राचीन शास्त्रों और आधुनिक विज्ञान के अनुसार, इसके पीछे मानसिक एकाग्रता और धातु विज्ञान का एक अद्भुत संगम छिपा है।

मस्तिष्क और धातुओं का मेल मंदिर की घंटियां केवल पीतल की नहीं होतीं। इन्हें कैडमियम, सीसा, तांबा, जस्ता और निकेल जैसी धातुओं के विशेष अनुपात से बनाया जाता है। घंटी बजाने पर निकलने वाली ध्वनि मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों हिस्सों के बीच तुरंत तालमेल बिठाती है। यह तीखी गूंज हमारे मस्तिष्क के 'रिसेप्टर्स' को सक्रिय कर हमें एक सेकंड के भीतर पूरी तरह सतर्क और एकाग्र (Focused) कर देती है।