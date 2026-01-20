जीवन की हर बाधा का समाधान 'विष्णु सहस्रनाम', 1000 नामों के जाप से मिलेगी सुख, समृद्धि और शांति

धर्म डेस्क। हिंदू धर्म के त्रिदेवों में भगवान विष्णु को सृष्टि का 'पालक' माना गया है। मान्यताओं के अनुसार, जब कोई भक्त अपनी समस्त चिंताओं को त्याग कर नारायण के चरणों में शरण लेता है, तो उसके योग-क्षेम की जिम्मेदारी स्वयं प्रभु उठा लेते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो अनन्य भाव से उनका चिंतन और उपासना करते हैं, वे उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति और रक्षा करते हैं।

प्रभु की कृपा प्राप्त करने के वैसे तो कई मार्ग हैं, लेकिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ सबसे अधिक फलदायी और प्रभावशाली माना जाता है। भीष्म पितामह का अंतिम उपदेश विष्णु सहस्रनाम का उल्लेख महाभारत के 'अनुशासन पर्व' में मिलता है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। पौराणिक कथा के अनुसार, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भीष्म पितामह शरशय्या (मृत्युशैया) पर लेटे थे, तब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञान देते हुए बताया था कि कलयुग में समस्त दुखों से मुक्ति का सबसे सरल मार्ग भगवान विष्णु के इन 1000 नामों का जाप ही है।