बिहार में स्थापित हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, 33 फीट ऊंचा और 210 टन वजन, पढ़ें विराट रामायण मंदिर की खासियतें

धर्म डेस्क। बिहार के पूर्वी चंपारण में आस्था और स्थापत्य का एक नया अध्याय जुड़ गया है। 17 जनवरी 2026 यानि आज दुनिया के सबसे बड़े 'अखंड शिवलिंग' (सहस्त्र लिंगम) का भव्य अनावरण हुआ। यह शिवलिंग केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग और प्राचीन शिल्पकारी का एक अद्भुत संगम है।

आइए जानते हैं इस विशाल शिवलिंग और निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर से जुड़ी हर वह बात, जो इसे दुनिया में अद्वितीय बनाती है: दुनिया का सबसे बड़ा 'सहस्त्र लिंगम' बिहार के केसरिया (कैथवलिया) स्थित जानकी नगर में स्थापित यह शिवलिंग अपनी विशालता के लिए चर्चा में है।

अखंड पत्थर (Monolithic): इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे किसी जोड़-तोड़ से नहीं, बल्कि ब्लैक ग्रेनाइट के एक ही विशाल पत्थर को तराश कर बनाया गया है।

आकार और वजन: इस शिवलिंग की कुल ऊंचाई 33 फीट है और इसका कुल वजन 210 मीट्रिक टन है।

1008 शिवलिंगों की आकृति: मुख्य शिवलिंग की सतह पर 1008 छोटे शिवलिंग उकेरे गए हैं, जिसे धार्मिक भाषा में 'सहस्त्र लिंगम' कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार, सहस्त्र लिंगम के दर्शन मात्र से 1008 बार शिव की पूजा करने का फल मिलता है।