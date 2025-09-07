Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण के दौरान इन 3 लोगों को खास छूट, जानिए क्या है कारण

धर्म डेस्क। आज यानि 7 सितंबर 2025 को भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह इस साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण होगा। खगोल गणना के अनुसार ग्रहण रात 9 बजकर 58 मिनट से शुरू होकर 1 बजकर 26 मिनट तक चलेगा। इसकी कुल अवधि लगभग 3 घंटे 28 मिनट की रहेगी।

सूतक काल का समय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चंद्र ग्रहण से पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। यह दोपहर 12 बजकर 57 मिनट से ही शुरू हो जाएगा। सूतक लगते ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद ही पुनः खोले जाते हैं। इस दौरान पूजा-पाठ, भोजन करना और देव प्रतिमाओं को स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। घरों में बनाए गए भोजन को सुरक्षित रखने के लिए पहले ही उसमें तुलसी दल डालने की परंपरा है, जिससे ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव उस पर न पड़े।