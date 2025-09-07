मेरी खबरें
    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 06:55:07 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 06:55:07 PM (IST)
    Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण के दौरान इन 3 लोगों को खास छूट, जानिए क्या है कारण
    चंद्र ग्रहण के दौरान इन 3 लोगों को खास छूट।

    1. आज भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है।
    2. इस साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण होगा।
    3. गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग को छूट।

    धर्म डेस्क। आज यानि 7 सितंबर 2025 को भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह इस साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण होगा। खगोल गणना के अनुसार ग्रहण रात 9 बजकर 58 मिनट से शुरू होकर 1 बजकर 26 मिनट तक चलेगा। इसकी कुल अवधि लगभग 3 घंटे 28 मिनट की रहेगी।

    सूतक काल का समय

    धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चंद्र ग्रहण से पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। यह दोपहर 12 बजकर 57 मिनट से ही शुरू हो जाएगा। सूतक लगते ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद ही पुनः खोले जाते हैं। इस दौरान पूजा-पाठ, भोजन करना और देव प्रतिमाओं को स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। घरों में बनाए गए भोजन को सुरक्षित रखने के लिए पहले ही उसमें तुलसी दल डालने की परंपरा है, जिससे ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव उस पर न पड़े।

    किन्हें मिलती है सूतक काल में छूट?

    सूतक के नियम सभी पर समान रूप से लागू नहीं होते। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग इसमें अपवाद माने गए हैं। इन लोगों के लिए सूतक काल का प्रभाव शाम 6 बजकर 35 मिनट से शुरू होगा, जबकि अन्य लोगों पर यह दोपहर 12:57 बजे से ही लागू होगा।

    • गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग स्वास्थ्य कारणों से दिनभर भोजन कर सकते हैं।

    • इनके लिए उपवास या भोजन त्याग आवश्यक नहीं है।

    • सामान्य आहार से ही उनकी ऊर्जा और सेहत को बनाए रखना जरूरी माना गया है।

    गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए?

    हिंदू मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण समाप्त होने के बाद गर्भवती महिलाओं को स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान की आराधना और ध्यान करने से संतान के स्वास्थ्य और कल्याण की कामना की जाती है। घर में गंगाजल का छिड़काव करने और गंगाजल में तुलसी पत्र मिलाकर ग्रहण करने को शुभ माना गया है। साथ ही जरूरतमंद को दान देने की परंपरा भी है, जिससे दोष दूर होते हैं और जीवन में मंगलकारी फल की प्राप्ति होती है।

