Tirupati Balaji Mandir: तिरुपति बालाजी मंदिर में क्यों किया जाता है बालों का दान? जानिए इसका रहस्य

धर्म डेस्क: तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर भी कहा जाता है, भगवान विष्णु का प्रसिद्ध धाम है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुमला पर्वत पर स्थित यह मंदिर (Tirupati Balaji Mandir) हिंदू धर्म के सबसे धनी और पूजनीय मंदिरों में से एक है। मान्यता है कि कलयुग में भगवान विष्णु इसी स्थान पर निवास करते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं।

यहां भक्त अपने बालों का दान करते हैं, जिसे "मुण्डन" या "बाल अर्पण" कहा जाता है। यह परंपरा सदियों पुरानी है और इसके पीछे एक गहरी पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार विश्व कल्याण हेतु एक महायज्ञ का आयोजन हुआ। प्रश्न उठा कि इस यज्ञ का फल किस देवता को समर्पित किया जाए। इस निर्णय का दायित्व ऋषि भृगु को सौंपा गया। वे सबसे पहले ब्रह्मा जी और फिर भगवान शिव के पास गए, लेकिन उन्हें दोनों ही अनुपयुक्त लगे। अंततः वे भगवान विष्णु से मिलने बैकुंठ धाम पहुंचे।