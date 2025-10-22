मेरी खबरें
    Aaj Ka Rashifal 22 October 2025: इन जातकों को मिलेंगे नए अवसर, होगी धन की प्राप्ति

    आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। कुछ राशियों को आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलेगा, तो कुछ को पारिवारिक विवादों और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं। धैर्य और विवेक से लिए गए निर्णय शुभ रहेंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 22 Oct 2025 07:11:12 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 22 Oct 2025 07:11:12 AM (IST)
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। (फाइल फोटो)

    1. मेष को ऊर्जा और नए अवसरों से मिलेगा लाभ।
    2. वृषभ को धन प्राप्ति और मान-सम्मान बढ़ने के योग।
    3. मिथुन को स्वास्थ्य और संबंधों में सावधानी रखनी होगी।

    धर्म डेस्क। 22 अक्टूबर 2025 का दिन ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए नए अवसर और चुनौतियां लेकर आया है। आज कुछ राशियों को आर्थिक और व्यावसायिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं, जबकि कुछ को स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी। मेष, वृषभ, सिंह और मकर राशि वालों के लिए यह दिन बेहद शुभ है, जहां उन्हें कार्यक्षेत्र में सफलता और सम्मान मिलेगा। वहीं मिथुन, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों को आज संयम और धैर्य से काम लेना होगा। ग्रहों का प्रभाव दिनभर आपकी योजनाओं और निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।

    मेष - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आप ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे। नए लोगों से जुड़ना आपके लिए लाभदायक रहेगा। वाणी के प्रभाव से आप अपने अटके हुए कार्यों को भी पूरा करने में सफल होंगे। नौकरीपेशा जातकों को लाभ के संकेत हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और परिवार में मतभेद दूर करने का प्रयास करें।


    वृषभ - आज का दिन आपके लिए सौभाग्यशाली रहेगा। नए कार्यों की शुरुआत होगी और रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। सामाजिक क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। किसी विशेष कार्य के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। व्यापार व्यवसाय में बड़ी सफलता से मन प्रसन्न रहेगा।

    मिथुन - आज का दिन मिश्रित रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या परेशान कर सकती है। परिवार में मतभेद की संभावना है। किसी पर अत्यधिक विश्वास न करें, वाणी पर संयम रखें। विवादों से दूर रहें और निर्णय सोच-समझकर लें।

    कर्क - आज का दिन मिश्रित फल दायक रहेगा। व्यापार में लाभ के योग हैं, परंतु परिवार में कोई अप्रिय सूचना मन को व्यथित कर सकती है। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन किसी को धन उधार देना नुकसानदायक हो सकता है।

    सिंह - आज जातक के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। निवेश में लाभ संभव है। नौकरी में पदोन्नति या प्रशंसा मिलेगी। आपके व्यवहार से शत्रु भी प्रभावित होंगे। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं।

    कन्या - आज का दिन अत्यंत शुभ रहेगा। लंबे समय से अटके कार्य पूरे होंगे और मन प्रसन्न रहेगा। घर में खुशियों का माहौल बनेगा, नए मेहमान के आने की संभावना है।पैतृक मामलों में लाभ मिलेगा।

    तुला - आज का दिन सावधानी से बिताएं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अनावश्यक विवादों से दूर रहें। न्यायालय संबंधी मामलों में आज परिणाम अनुकूल नहीं रहेंगे। जीवनसाथी से मतभेद संभव हैं, संयम बनाए रखें।

    वृश्चिक - आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। यात्रा करते समय सावधानी रखें, दुर्घटना की संभावना है। पैसों का लेनदेन सोच-समझकर करें। नए कार्यों की शुरुआत से पहले पूरी योजना बनाएं। मानसिक तनाव और पारिवारिक क्लेश संभव हैं।

    धनु - आज घर में मांगलिक कार्यों के योग हैं। रुका हुआ धन प्राप्त होगा और शुभ समाचार मिल सकता है। व्यापार में नए साझेदार से लाभ मिलेगा। वाहन या संपत्ति खरीदने का योग भी बन रहा है।

    मकर - आज का दिन सफलता देने वाला रहेगा। पुराने विवाद समाप्त होंगे और सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे। जीवनसाथी के साथ यात्रा संभव है। व्यापार में लाभ होगा।

    कुंभ - आज का दिन सामान्य रहेगा। परिवार में पुरानी बातें फिर उभर सकती हैं जिससे मन खिन्न होगा। व्यापार में थोड़ी मंदी संभव है। धन उधार देने से बचें। यात्रा के योग हैं लेकिन सावधानी रखें।

    मीन - आज का दिन साधारण रहेगा। मन अशांत रह सकता है और कार्यों में रुकावटें आएंगी। व्यापार में नुकसान की संभावना है। पारिवारिक तनाव से मन विचलित रहेगा। किसी नए कार्य की शुरुआत सोच-समझकर करें।

