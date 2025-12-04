मेरी खबरें
    Aaj Ka Love Rashifal 4 December 2025: किसे मिलेगा सच्चा प्यार और किसे संभालना होगा रिश्ता? जानें सभी राशियों का लव राशिफल

    Today Love Horoscope 4 December 2025: 4 दिसंबर 2025 का लव राशिफल रिश्तों में उतार-चढ़ाव, रोमांस, विश्वास और संवाद के अलग-अलग रंग दिखाता है। कुछ राशियों के लिए दिन खुशनुमा रहेगा, जबकि कुछ को गलतफहमी, विवाद या साथी के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत पड़ सकती है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 06:24:54 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 06:28:11 AM (IST)
    HighLights

    1. मिथुन में छोटे विवाद से तनाव संभव
    2. कन्या के पुराने मतभेद आज खत्म होंगे
    3. मीन का दिन प्यार और सुकून से भर जाएगा

    धर्म डेस्क: आज का लव राशिफल, 04 दिसंबर 2025 (Aaj Ka Love Rashifal 4 December 2025) प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा और महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है। कुछ राशियों के लिए यह दिन रोमांस, आकर्षण और समझदारी से भरा रहेगा, जबकि कुछ को गलतफहमी, तनाव या छोटी-छोटी बातों पर विवाद से बचना होगा। पार्टनर के साथ संवाद, विश्वास और धैर्य ही आज रिश्तों को मजबूत बनाने की कुंजी साबित होंगे। जानें, आपकी राशि के लिए आज (Today's Love Horoscope 4 December 2025) का प्यार का दिन कैसा रहने वाला है।

    मेष - आज आप अपने लव पार्टनर से कोई बात छिपाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी असहजता साथी को महसूस हो जाएगी। इससे वह चिंतित हो सकता है। बेहतर होगा मन की बात साफ-साफ साझा करें।

    वृषभ - आज आपका प्रेम साथी आपके साथ बेहद आरामदायक और सहज महसूस करेगा। रोमांच और उत्साह से भरा दिन है। आपका लव पार्टनर आपकी ओर आकर्षित रहेगा।

    मिथुन - आज कुछ छोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है जिससे आपका मूड ऑफ रहेगा। साथी के व्यवहार से मानसिक तनाव हो सकता है। बातचीत से माहौल सामान्य हो जाएगा।

    कर्क - आज आप अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमने या पिकनिक पर जाने का प्लान बना सकते हैं। मौसम साथ देगा, पर साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, सावधान रहें। दिन कुल मिलाकर अच्छा रहेगा।

    सिंह - आज आपका साथी कुछ बातों से परेशान रह सकता है, संभव है पारिवारिक दबाव इसका कारण हो। उनके साथ समय बिताएं, उनकी बातों को सुने, रिश्ता मजबूत होगा।

    कन्या - आपका लव पार्टनर आज आपसे किसी बात पर माफी मांग सकता है। पुराने मतभेद दूर होंगे और नज़दीकियां बढ़ेंगी। कुछ बातों को नज़रअंदाज़ करना संबंध के लिए बेहतर रहेगा।

    तुला - आज बातचीत में सावधानी रखें। आपकी कोई बात साथी को बुरी लग सकती है, जिससे विवाद की स्थिति बन सकती है। धैर्य रखें और मधुर भाषा का प्रयोग करें।

    वृश्चिक - आज आप अपने साथी के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं, लेकिन यात्रा में सावधानी ज़रूरी है। किसी बड़े विवाद से बचें, वरना स्थिति बिगड़ सकती है।

    धनु - आपका पार्टनर आज आपसे दिल की कोई बात साझा कर सकता है जो लंबे समय से मन में थी। इससे आपका मन खुश होगा। रिलेशन में प्यार और विश्वास बढ़ेगा।

    मकर - आपका साथी आज शॉपिंग या बाहर जाने की इच्छा जता सकता है, जिससे खर्च बढ़ सकता है। लेकिन बदले में आपको भरपूर प्यार मिलेगा। प्रेम संबंधों के लिए शुभ समय है।

    कुंभ - लव लाइफ में कुछ उलझन आज हो सकती है। पार्टनर को आपके बारे में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। स्थिति बिगड़ने से पहले बात को संभालने का प्रयास करें।

    मीन - आज का दिन बेहद खुशनुमा रहेगा। आप अपने साथी के साथ घर पर ही अच्छा समय बिताएंगे। परिवार और बच्चों के साथ माहौल खुशनुमा रहेगा।


