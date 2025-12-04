मेरी खबरें
    Aaj Ka Rashifal 4 December 2025: आज किस राशि को मिलेगी सफलता, किसे सावधान रहना होगा; पढ़िए आज का शाशिफल

    Daily Horoscope 04 December 2025: आज का राशिफल 04 दिसंबर 2025 सभी 12 राशियों के लिए नए संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को करियर, नौकरी और व्यापार में नये अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ को यात्रा और निवेश में सावधानी बरतनी होगी। जानें, आज का दिन आपकी किस्मत, स्वास्थ्य, प्रेम और परिवार पर क्या प्रभाव डालने वाला है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 06:08:38 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 06:25:43 AM (IST)
    Today's Horoscope 4 December 2025: जानें आज का भाग्यफल। फाइल फोटो

    HighLights

    1. वृषभ राशि में नया सदस्य आने की खुशी
    2. मिथुन को यात्रा और तनाव से सावधान
    3. सिंह को व्यापार में लाभ की संभावना

    धर्म डेस्क: 04 दिसंबर 2025 का दैनिक राशिफल (Aaj Ka Rashifal 4 December 2025) आज सभी राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलावों और नए अवसरों के संकेत दे रहा है। कुछ राशियों के लिए यह दिन करियर और व्यवसाय में सफलता लेकर आएगा, जबकि कुछ को स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। आर्थिक स्थिति, रिश्ते, कार्यक्षेत्र और यात्रा-हर क्षेत्र में ग्रहों का प्रभाव अलग-अलग परिणाम दे सकता है। जानें, आज आपका दिन (Today's Horoscope 4 December 2025) कैसा बीतेगा और कौन से फैसले आपके लिए लाभदायक होंगे।

    naidunia_image

    मेष - आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। पिछले कुछ दिनों से जिस कार्य की योजना बना रहे थे, वह आज शुरू हो सकता है और इससे आर्थिक लाभ भी मिलेगा। व्यापार में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा।


    वृषभ - आज का दिन शुभ है। परिवार में किसी नए सदस्य के आने से खुशी बढ़ेगी। स्वास्थ्य में थोड़ी उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी। व्यापार में सहयोगी पार्टनर की मदद से आय के नए स्रोत बनेंगे। घर में धार्मिक माहौल रहेगा।

    मिथुन - आज किसी विशेष काम को लेकर यात्रा करनी पड़ सकती है, यात्रा में सावधानी रखें। परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। व्यापार में आज बड़ा जोखिम न लें। परिवार में मतभेद बढ़ने से विरोधी इसका लाभ उठा सकते हैं।

    naidunia_image

    कर्क - आज भागदौड़ अधिक रहने से थकान महसूस होगी। मन थोड़ा अशांत रह सकता है। व्यापार में आज कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं जिसका भविष्य में फायदा होगा। आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रहेगी लेकिन परिवारिक मतभेद दूर होंगे।

    सिंह - आज मानसिक उलझनें बढ़ सकती हैं, पर अपनी बुद्धिमत्ता से आप समस्याओं को सुलझा लेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। व्यापार में लाभ के योग हैं। नया निवेश लाभदायक हो सकता है। परिवार में सुखद समाचार मिलेगा और मतभेद दूर होंगे।

    कन्या - आज आपका दिन सफल रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन माता-पिता की सेहत पर ध्यान दें। व्यापार में आर्थिक मदद मिलने से लाभ होगा। पुराने विवाद समाप्त होंगे।

    तुला - आज महत्वपूर्ण कार्य पूरे न होने से मन परेशान रह सकता है। आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी और किसी से मदद लेनी पड़ सकती है। व्यापार में गिरावट रहेगी। परिवार में कोई अप्रिय घटना संभव है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो सकता है।

    वृश्चिक - आज अत्यधिक दौड़-भाग के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। मौसम के कारण तबीयत बिगड़ सकती है। किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात लाभ दे सकती है। व्यापार में आज बड़ा निवेश न करें। परिवार को लेकर उलझन सामने आ सकती है।

    धनु - जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। परिवार आपका सहयोग करेगा। व्यापार में साथियों के विरोध से नुकसान संभव है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। पैतृक संपत्ति में आपका हिस्सा मिलने के योग हैं।

    मकर - आज आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। मित्रों व परिवार से आर्थिक सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पत्नी का किसी से विवाद हो सकता है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता रहेगी।

    कुंभ - आज स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। नौकरी में अधिकारी वर्ग से मतभेद बढ़ सकते हैं। यात्रा के दौरान वाहन सावधानी से प्रयोग करें। परिवार में किसी से सुखद समाचार मिलेगा।

    मीन - आज का दिन लाभदायक रहेगा। किसी करीबी से कार्यक्षेत्र में बड़ा अवसर मिल सकता है। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। जीवनसाथी व बच्चों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। व्यापार में लाभ होगा। नया वाहन या मकान खरीदने की योजना बन सकती है।

