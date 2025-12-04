Aaj Ka Rashifal 4 December 2025: आज किस राशि को मिलेगी सफलता, किसे सावधान रहना होगा; पढ़िए आज का शाशिफल

धर्म डेस्क: 04 दिसंबर 2025 का दैनिक राशिफल (Aaj Ka Rashifal 4 December 2025) आज सभी राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलावों और नए अवसरों के संकेत दे रहा है। कुछ राशियों के लिए यह दिन करियर और व्यवसाय में सफलता लेकर आएगा, जबकि कुछ को स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। आर्थिक स्थिति, रिश्ते, कार्यक्षेत्र और यात्रा-हर क्षेत्र में ग्रहों का प्रभाव अलग-अलग परिणाम दे सकता है। जानें, आज आपका दिन (Today's Horoscope 4 December 2025) कैसा बीतेगा और कौन से फैसले आपके लिए लाभदायक होंगे।

मेष - आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। पिछले कुछ दिनों से जिस कार्य की योजना बना रहे थे, वह आज शुरू हो सकता है और इससे आर्थिक लाभ भी मिलेगा। व्यापार में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा।

वृषभ - आज का दिन शुभ है। परिवार में किसी नए सदस्य के आने से खुशी बढ़ेगी। स्वास्थ्य में थोड़ी उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी। व्यापार में सहयोगी पार्टनर की मदद से आय के नए स्रोत बनेंगे। घर में धार्मिक माहौल रहेगा। मिथुन - आज किसी विशेष काम को लेकर यात्रा करनी पड़ सकती है, यात्रा में सावधानी रखें। परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। व्यापार में आज बड़ा जोखिम न लें। परिवार में मतभेद बढ़ने से विरोधी इसका लाभ उठा सकते हैं।

कर्क - आज भागदौड़ अधिक रहने से थकान महसूस होगी। मन थोड़ा अशांत रह सकता है। व्यापार में आज कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं जिसका भविष्य में फायदा होगा। आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रहेगी लेकिन परिवारिक मतभेद दूर होंगे। सिंह - आज मानसिक उलझनें बढ़ सकती हैं, पर अपनी बुद्धिमत्ता से आप समस्याओं को सुलझा लेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। व्यापार में लाभ के योग हैं। नया निवेश लाभदायक हो सकता है। परिवार में सुखद समाचार मिलेगा और मतभेद दूर होंगे। कन्या - आज आपका दिन सफल रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन माता-पिता की सेहत पर ध्यान दें। व्यापार में आर्थिक मदद मिलने से लाभ होगा। पुराने विवाद समाप्त होंगे। तुला - आज महत्वपूर्ण कार्य पूरे न होने से मन परेशान रह सकता है। आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी और किसी से मदद लेनी पड़ सकती है। व्यापार में गिरावट रहेगी। परिवार में कोई अप्रिय घटना संभव है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो सकता है।