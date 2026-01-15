मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रुद्राक्ष धारण करने वाले ध्यान दें! एक छोटी सी गलती छीन सकती है महादेव का आशीर्वाद, जानें इसके फायदे

    Rudraksha Niyam: रुद्राक्ष न केवल एक पवित्र आभूषण माना जाता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और हेल्थ के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली है। रुद्राक्ष की माला से ...और पढ़ें

    By Mohan KumarEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 05:49:30 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 05:49:30 PM (IST)
    रुद्राक्ष धारण करने वाले ध्यान दें! एक छोटी सी गलती छीन सकती है महादेव का आशीर्वाद, जानें इसके फायदे
    रुद्राक्ष के फायदे

    HighLights

    1. रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है
    2. उन्नति और हेल्थ के लिए अत्यंत प्रभावशाली है रुद्राक्ष
    3. रुद्राक्ष को कभी भी सीधे खरीदकर नहीं पहनना चाहिए

    धर्म डेस्क। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। इसे न केवल एक पवित्र आभूषण माना जाता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और हेल्थ के लिए यह अत्यंत प्रभावशाली है। रुद्राक्ष की माला से किया गया मंत्र जप सामान्य की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी होता है।

    रुद्राक्ष धारण करने के प्रमुख लाभ

    रुद्राक्ष धारण करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह मानसिक शांति प्रदान करने के साथ-साथ एकाग्रता (Concentration) बढ़ाने में भी सहायक है, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत उपयोगी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, रुद्राक्ष ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम करता है और जातक को बुरी नजर व नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षित रखता है। इसके साथ ही यह मन में आने वाले अशुद्ध और बुरे विचारों को कंट्रोल कर जीवन में सफलता के द्वार खोलता है।


    धारण करने की विधि और नियम

    रुद्राक्ष को कभी भी सीधे खरीदकर नहीं पहनना चाहिए। सबसे पहले इसे गंगाजल या कच्चे दूध से शुद्ध करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप कर इसे प्राण-प्रतिष्ठित करें या शिवलिंग से स्पर्श कराकर धारण करें। सावन, सोमवार, अमावस्या या शिवरात्रि इसे धारण करने के लिए सर्वोत्तम दिन माने गए हैं।

    इन गलतियों से बचें

    • श्मशान घाट या मृत्यु स्थल पर इसे पहनकर न जाएं।

    • शौचालय जाते समय और सोते समय इसे उतारकर किसी पवित्र स्थान पर रखें।

    • रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को मांस, मदिरा और नशीले पदार्थों से पूर्णतः दूर रहना चाहिए।

    • अपना पहना हुआ रुद्राक्ष किसी को न दें और न ही किसी दूसरे का पहना हुआ स्वयं धारण करें।

    • नियमों की अनदेखी करने पर रुद्राक्ष का शुभ फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत परिणाम भी मिल सकते हैं। अतः इसकी पवित्रता और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें।

    यह भी पढ़ें- इन ग्रहों का कमजोर होना बन सकता है Breakup की वजह, लाख कोशिशों के बाद भी नहीं निभ पाता रिश्ता

    अस्वीकरण- इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.