हर किसी के घर में क्यों नहीं जन्म लेती बेटी? गरुड़ पुराण में बताया गया है इसका रहस्य

धर्म डेस्क। यह कहावत काफी लोकप्रिय है कि "भाग्य से बेटे और सौभाग्य से होती हैं बेटियां।" गरुड़ पुराण के अनुसार, किसी घर में संतान का जन्म केवल एक शारीरिक घटना नहीं है, बल्कि यह आत्माओं के कर्मों और निश्चित भाग्यों के मेल से निर्धारित होता है। इस पुराण में यह बताया गया है कि ईश्वर किन घरों को पुत्री-रत्न के लिए चुनते हैं।

गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार, जब अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण से पूछा कि माता-पिता को किन कर्मों से कन्या-रत्न की प्राप्ति होती है, तो श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया, "अगर किसी के घर पुत्र का जन्म होता है, तो वह उसका भाग्य है, लेकिन अगर पुत्री का जन्म होता है, तो वह उसका सौभाग्य है। पुत्री का जन्म उसी घर में होता है, जहाँ सात्विकता और प्रेम का वास हो।"