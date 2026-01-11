हर किसी के घर में क्यों नहीं जन्म लेती बेटी? गरुड़ पुराण में बताया गया है इसका रहस्य

धर्म डेस्क। यह कहावत काफी लोकप्रिय है कि "भाग्य से बेटे और सौभाग्य से होती हैं बेटियां।" गरुड़ पुराण के अनुसार, किसी घर में संतान का जन्म केवल एक शारीरिक घटना नहीं है, बल्कि यह आत्माओं के कर्मों और निश्चित भाग्यों के मेल से निर्धारित होता है। इस पुराण में यह बताया गया है कि ईश्वर किन घरों को पुत्री-रत्न के लिए चुनते हैं।
गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार, जब अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण से पूछा कि माता-पिता को किन कर्मों से कन्या-रत्न की प्राप्ति होती है, तो श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया, "अगर किसी के घर पुत्र का जन्म होता है, तो वह उसका भाग्य है, लेकिन अगर पुत्री का जन्म होता है, तो वह उसका सौभाग्य है। पुत्री का जन्म उसी घर में होता है, जहाँ सात्विकता और प्रेम का वास हो।"
गरुड़ पुराण के अनुसार, केवल उन्हीं माता-पिता के घर में बेटियों का जन्म होता है जिनके पूर्वजन्म के कर्म अच्छे होते हैं। घर में बेटी का आगमन मां लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना जाता है। बेटी स्वयं साक्षात माता लक्ष्मी का रूप होती हैं, और उनके जन्म से जीवन का अंधकार दूर होता है, तथा घर में समृद्धि और खुशहाली आती है।
पुराण में यह भी कहा गया है कि बेटियां केवल उसी घर में जन्म लेती हैं, जहां माता-पिता उनका अच्छे से पालन-पोषण कर सकें। इसका आशय भौतिक धन से नहीं है, बल्कि ऐसे माता-पिता से है जो उन्हें स्नेह और लाड-प्यार से पाल सकें। ईश्वर उन्हीं को पुत्री-धन प्रदान करते हैं, जो उसके योग्य होते हैं।
अस्वीकरण- इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।