    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 05:09:44 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 05:09:44 PM (IST)
    भगवान श्रीकृष्ण ने 16,108 कन्याओं से क्यों किया विवाह? जानिए इस लीला के पीछे का रहस्य
    श्रीकृष्ण ने 16,108 कन्याओं से क्यों किया विवाह?

    HighLights

    1. कान्हा की 16,108 रानियों का वह सच
    2. इस लीला को सुनकर दंग रह जाएंगे आप
    3. 16,108 रानियों के पीछे की कहानी

    धर्म डेस्क। भगवान श्रीकृष्ण के जीवन की हर घटना एक महान उद्देश्य और 'लीला' से जुड़ी होती है। अक्सर लोग श्रीकृष्ण की 16,108 रानियों की बात सुनकर अचंभित हो जाते हैं और इसे केवल एक विवाह कथा के रूप में देखते हैं। लेकिन इसके पीछे की असली कहानी त्याग, सामाजिक न्याय और नारी अस्मिता की रक्षा का एक अद्भुत उदाहरण है।

    आइए जानते हैं कि आखिर क्यों द्वारकाधीश को इतनी रानियों से विवाह करना पड़ा और इसके पीछे का आध्यात्मिक सत्य क्या है।

    श्रीकृष्ण की 8 मुख्य पटरानियां

    श्रीकृष्ण की कुल रानियों में 8 को 'पटरानी' का दर्जा प्राप्त था, जिन्हें सामूहिक रूप से 'अष्टभार्या' कहा जाता है। ये सभी अलग-अलग गुणों और शक्तियों का प्रतीक थीं:

    • रुक्मिणी: साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप।

    • सत्यभामा: सत्राजित की पुत्री और पराक्रमी योद्धा।

    • जाम्बवती: जाम्बवंत जी की पुत्री।

    • कालिंदी: सूर्यपुत्री और यमुना का स्वरूप।

    • मित्रबिन्दा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा: विभिन्न प्रदेशों की राजकुमारियां।

    16,100 रानियों की मुक्ति का संकल्प

    पौराणिक कथाओं के अनुसार, प्राग्ज्योतिषपुर का असुर राजा नरकासुर अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर था। उसने अपनी शक्ति के मद में आकर देवताओं और राजाओं की 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया था। इन कन्याओं को उसने एक दुर्गम कारागार में कैद कर रखा था।


    जब श्रीकृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से नरकासुर का वध किया, तो उन्होंने इन हजारों कन्याओं को मुक्त कराया। लेकिन असली चुनौती इसके बाद शुरू हुई:

    • समाज का तिरस्कार: जब ये कन्याएं अपने घर लौटीं, तो उस समय के संकुचित समाज ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। तर्क दिया गया कि चूंकि वे एक असुर की कैद में रही हैं, इसलिए वे 'अपवित्र' हो गई हैं।

    • आत्मसम्मान की रक्षा: इन कन्याओं के पास न घर था, न ही समाज में सम्मान। तब श्रीकृष्ण ने एक युगान्तकारी फैसला लिया। उन्होंने उन सभी 16,100 कन्याओं को सामाजिक सुरक्षा और पवित्रता का दर्जा देने के लिए स्वयं उनसे विवाह किया। उन्हें अपनी रानी बनाकर द्वारका में ससम्मान बसाया, ताकि कोई भी उन पर ऊँगली न उठा सके।

    योगमाया और आध्यात्मिक रहस्य

    श्रीकृष्ण का यह विवाह कोई साधारण शारीरिक संबंध नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक तथ्य छिपे हैं:

    • अनंत रूप: पुराण बताते हैं कि श्रीकृष्ण ने अपनी योगमाया से 16,108 रूप धारण किए ताकि वे प्रत्येक रानी के महल में एक साथ उपस्थित रह सकें।

    • भक्त और भगवान का मिलन: मान्यता है कि ये कन्याएं पूर्वजन्म के वे ऋषि और साधक थे, जिन्होंने भगवान को पति रूप में पाने के लिए युगों-युगों तक तपस्या की थी।

    • निस्वार्थ प्रेम: यह कथा दर्शाती है कि भगवान के लिए कोई भी 'अछूत' या 'तिरस्कृत' नहीं है। जो समाज द्वारा त्याग दिया जाता है, उसे स्वयं ईश्वर अपना लेते हैं।

    श्रीकृष्ण की 16,108 रानियों की कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि असहायों को न्याय दिलाना और उनके सम्मान की रक्षा करना है। श्रीकृष्ण ने उन कन्याओं को केवल अपना नाम नहीं दिया, बल्कि उन्हें समाज में सर्वोच्च स्थान दिलाकर यह सिद्ध किया कि चरित्र और सम्मान बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि से तय होता है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

