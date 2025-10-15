Dhanteras 2025: धनवंतरी भगवान की धनतेरस पर क्यों होती है पूजा? जानें पौराणिक कथा

धर्म डेस्क। इस वर्ष धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। यह पर्व हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। इसको धन, समृद्धि और आरोग्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वे समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन को धन्वंतरि त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस के दिन सोना-चांदी, बर्तन या धातु खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह लक्ष्मी प्राप्ति का संकेत देता है।

दुर्वासा ऋषि का श्राप पुराणों के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया था, जिससे देवताओं की शक्ति खत्म हो गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि असुरों ने युद्ध में देवताओं को हरा दिया था, जिससे संसार अंधकारमय हो गया। समुद्र मंथन से अमृत प्राप्ति की कथा देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने उन्हें क्षीर सागर मंथन करने का परामर्श दिया, जिससे अमृत प्राप्त किया जा सके। देवता और दैत्य मिलकर मंदराचल पर्वत को मंथन-दंड और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे।