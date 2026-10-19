धर्म डेस्‍क। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को रावण का पुतला जलाया जाता है। दशहरे के मौके पर रावण का पुतला जलाना (रावण दहन) एक जानी-मानी परंपरा है, लेकिन इस त्योहार से जुड़ी और भी मान्यताएं हैं—जिनमें से एक है 'नीलकंठ' पक्षी का दिखना।

माना जाता है कि दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी का दिखना एक दुर्लभ घटना है, लेकिन जिन्हें यह दिख जाता है, उनके लिए भविष्य बहुत शुभ होता है। आइए नीलकंठ पक्षी और दशहरे के बीच के कनेक्शन के बारे में जानें।