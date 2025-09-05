Anant Chaturdashi 2025: शिवलिंग पर चढ़ाएं ये 5 चीजें, भगवान विष्णु के साथ शिव का भी मिलेगा आशीर्वाद

मान्यता है कि इस दिन यदि भगवान विष्णु के साथ-साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाए तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। खासतौर पर शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित करने से भोलेनाथ की कृपा सहज ही प्राप्त होती है।

धर्म डेस्क। अनंत चतुर्दशी (Anant Chaturdashi 2025) का पर्व भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप को समर्पित है। इस दिन गणेश विसर्जन भी होता है, जिसे बेहद शुभ और धार्मिक महत्व वाला दिन माना जाता है।

शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें (Anant Chaturdashi Shiv Puja Samagri)

1. पंचामृत - दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से बने पंचामृत से अभिषेक करने से घर-परिवार में सौभाग्य और सुख-समृद्धि बनी रहती है।

2. बिल्व पत्र - बिल्व पत्र को शिव पूजा में विशेष स्थान प्राप्त है। इसे अर्पित करने से पापों का नाश होता है और शिव की विशेष कृपा मिलती है।

3. धतूरा और भांग - शिव को यह अत्यंत प्रिय है। इन्हें चढ़ाने से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है।

4. अक्षत (चावल) - चावल पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक है। शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाने से जीवन में शुभता और सफलता आती है।

5. गंगाजल - गंगा जल से अभिषेक करने से मन, वचन और कर्म पवित्र होते हैं। मान्यता है कि इससे पापों से मुक्ति मिलती है।

पूजा के लाभ