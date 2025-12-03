इस वक्त गुस्सा करने से हो सकता है नुकसान? जान लें Chanakya Niti की जरूरी सलाह

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आचार्य चाणक्य को भारतीय इतिहास के महान विद्वानों में गिना जाता है, जिन्हें अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र का जनक माना जाता है। उनकी रचित चाणक्य नीति (Chanakya Niti) में जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, जो व्यक्ति को मुश्किल हालातों से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने विशेष रूप से उन स्थितियों का उल्लेख किया है, जहाँ व्यक्ति को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए।

अनियंत्रित हालातों पर गुस्सा न करें चाणक्य नीति बताती है कि जीवन में कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, जिन पर हमारा कोई काबू नहीं होता। इस स्थिति में व्यक्ति को अपने गुस्से को शांत रखते हुए धैर्य से काम लेना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसी अनियंत्रित स्थिति में गुस्सा करने से हालात बेहतर नहीं होंगे, बल्कि और बिगड़ जाएंगे। उनका स्पष्ट मत है कि क्रोध में लिए गए फैसले हमेशा नुकसानदायक होते हैं, इसलिए ऐसी परिस्थिति में अपने गुस्से पर काबू रखना ही बुद्धिमानी है।