    Chandra Grahan 2025 Date: ब्लड मून 2025 या चंद्र ग्रहण 2025 7 सितंबर को दिखाई देगा, और यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस, पूर्वी अफ्रीका और भारत जैसे विभिन्न क्षेत्रों से दिखाई देगा। विशेष रूप से भारत की बात करें तो, चंद्र ग्रहण 2025 हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, पुणे आदि जैसे सभी प्रमुख शहरों से दिखाई देगा।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 07:13:33 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 10:18:14 PM (IST)
    आगामी सितंबर में लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण।

    HighLights

    1. चंद्र ग्रहण 2025 सितंबर की 7 तारीख को रात 8:58 बजे शुरू होगा।
    2. ग्रहण अगली रात यानी 8 सितंबर, 2025 को 1:25 बजे तक चलेगा।
    3. रात 11:00 बजे से 12:22 बजे के बीच ग्रहण अपने चरम पर होगा।

    Chandra Grahan 2025 Date: सितंबर का चंद्र ग्रहण, ब्लड मून 2025, हर गुजरते दिन के साथ करीब आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह भारत के लगभग सभी हिस्सों से दिखाई देगा, जो अपने आप में एक दुर्लभ घटना है। अब, अगर आप भी इन घटनाओं में रुचि रखते हैं और चंद्र ग्रहण 2025 के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। यहां जानिये इस खगोलीय घटना के बारे में विस्‍तार से।

    चंद्र ग्रहण 2025 की तिथि और समय

    • ब्लड मून 2025 या चंद्र ग्रहण 2025 7 सितंबर को दिखाई देगा, और यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस, पूर्वी अफ्रीका और भारत जैसे विभिन्न क्षेत्रों से दिखाई देगा।

    • विशेष रूप से भारत की बात करें तो, चंद्र ग्रहण 2025 हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, पुणे आदि जैसे सभी प्रमुख शहरों से दिखाई देगा।

    • हालाँकि, बारिश और प्रदूषण जैसे बाहरी कारकों से दृश्यता थोड़ी प्रभावित होगी।

    • चंद्र ग्रहण 2025, बताई गई तारीख को रात 8:58 बजे शुरू होगा और अगले दिन, यानी 8 सितंबर, 2025 को सुबह 1:25 बजे तक चलेगा।

    • ग्रहण रात 11:00 बजे से रात 12:22 बजे के बीच अपने चरम पर होगा, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप ग्रहण के सबसे खूबसूरत चरण को देखने से न चूकें।

    ग्रहण प्रारंभ (सूतक प्रारंभ): 7 सितंबर 2025, रात्रि 8:58 बजे

    ग्रहण समाप्ति (सूतक समाप्त): 8 सितंबर 2025, प्रातः 2:25 बजे

    सूतक के दौरान, श्रद्धालु आमतौर पर धार्मिक अनुष्ठान और भोजन ग्रहण करने से बचते हैं।

    चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी से जुड़ी ये 5 गलतियां बना देंगी कंगाल

    भारत में 2025 का चंद्र ग्रहण कैसे देखें?

    देखिए, चंद्र ग्रहण की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे नंगी आँखों से देखा जा सकता है और इसके लिए आपको किसी पेशेवर सेटअप की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण के समय, आपको बस एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ बादल साफ हों और प्रदूषण थोड़ा कम हो, और आप ब्लड मून की खूबसूरती का दीदार करने के लिए तैयार हैं। हालाँकि, दूरबीन या टेलिस्कोप का होना हमेशा फायदेमंद होता है क्योंकि इससे आपको घटना का विस्तृत दृश्य देखने को मिलेगा।

    क्या भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा?

    हाँ, सितंबर 2025 का पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत से दिखाई देगा। ग्रहण 7 सितंबर से शुरू होकर 8 सितंबर को समाप्त होगा। यहाँ नई दिल्ली, भारत के लिए चंद्र ग्रहण का कार्यक्रम तालिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सभी समय 7-8 सितंबर, 2025 के हैं और शहर से दिखाई दे रहे हैं।

    क्‍या होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण

    पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसे आमतौर पर ब्लड मून के नाम से जाना जाता है, तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच से गुज़रती है और अपनी छाया पूरी तरह से चंद्रमा पर डालती है। चंद्रमा लाल दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल से कुछ सूर्य का प्रकाश छनकर अपवर्तित हो जाता है, जिससे चंद्र सतह पर एक गर्म चमक पड़ती है। 'कॉर्न मून' शब्द सितंबर में होने वाली पूर्णिमा को संदर्भित करता है, जो मकई की कटाई के मौसम से जुड़ा एक पारंपरिक नाम है। सितंबर 2025 में होने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण भी कॉर्न मून ही होगा, इसलिए इसे "कॉर्न मून ग्रहण" नाम दिया गया है।

    इस चंद्र ग्रहण से सबसे अधिक लाभ पाने वाली राशियां

    • 1. मिथुन

    मिथुन राशि के जातकों के लिए, यह ग्रहण अवसरों के द्वार खोलता है। लंबित कार्य अंततः आगे बढ़ेंगे, और वित्तीय लाभ की संभावना है। आपको अपने विचारों के लिए पहचान मिल सकती है और छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। यह व्यक्तिगत विकास और आत्मविश्वास का समय है।

    • 2. धनु

    धनु राशि वालों को करियर में उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति का लाभ मिलेगा। यात्रा, शिक्षा और विस्तार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वित्तीय स्थिरता में सुधार होगा और लंबित निवेश सकारात्मक लाभ दे सकते हैं। आपसी समझ बढ़ने से रिश्ते भी मज़बूत होंगे।

    • 3. मकर

    मकर राशि वालों के लिए ग्रहण स्थिरता और मान्यता लेकर आएगा। कार्य-संबंधी परियोजनाएँ सफलतापूर्वक पूरी हो सकती हैं और वरिष्ठों से प्रशंसा प्राप्त होगी। व्यवसाय के मालिकों को लाभ में वृद्धि देखने को मिल सकती है। पारिवारिक संबंधों को मज़बूत करने और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी यह एक अच्छा समय है।

    अन्य राशियों पर प्रभाव

    यद्यपि मिथुन, धनु और मकर राशि विशेष रूप से अनुकूल हैं, अन्य राशियां भी ऊर्जा का अनुभव करेंगी।

    • मेष और वृषभ: धैर्य और संतुलित संवाद की आवश्यकता है।

    • कर्क और सिंह: स्वास्थ्य और पारिवारिक सामंजस्य पर ध्यान दें।

    • कन्या और तुला: करियर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, अनावश्यक विवादों से बचें।

    • वृश्चिक और कुंभ: आंतरिक चिंतन और आध्यात्मिक विकास का समय।

    • मीन राशि: आर्थिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, ज़्यादा ख़र्च करने से बचें।

    Chandra Grahan 2022: गर्भवती महिलाएं रहे अलर्ट, चंद्र ग्रहण के दौरान कभी न करें ये गलतियां

    सितंबर 2025 के चंद्र ग्रहण का ज्योतिषीय विवरण

    • ग्रहण का प्रकार: पूर्ण चंद्र ग्रहण

    • तिथि: 7 सितंबर 2025 को रात्रि 8:58 बजे से प्रारंभ होकर 8 सितंबर 2025 को प्रातः 2:25 बजे समाप्त

    • नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद

    • राशि: कुंभ

    ग्रहण के दौरान ग्रहों की स्थिति

    • राहु: सूर्य और चंद्रमा के साथ

    • केतु और बुध: चंद्रमा से सप्तम भाव में

    • मंगल: चंद्रमा से अष्टम भाव में

    • शुक्र: छठे भाव में

    • बृहस्पति: पंचम भाव में

    • शनि: दूसरे भाव में

    यह दुर्लभ संयोग ग्रहण को ज्योतिषीय रूप से महत्वपूर्ण बनाता है, जिसमें तीव्र कर्म ऊर्जा और परिवर्तन के अवसर हैं।

    सितंबर 2025 का चंद्र ग्रहण ज्योतिषीय रूप से महत्वपूर्ण क्यों है?

    • यह 2022 के बाद से सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण है।

    • यह कुंभ राशि (पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र) में घटित होता है, जो आध्यात्मिक परिवर्तन से जुड़ा है।

    • कई ग्रह चंद्रमा को प्रभावित करते हैं, जिससे कर्मफल में वृद्धि होती है।

    • 2025 का अंतिम चंद्र ग्रहण, एक चक्र के समापन का प्रतीक है।

    7 सितंबर, 2025 का चंद्र ग्रहण एक शक्तिशाली ज्योतिषीय घटना है। जबकि सभी राशियां इसकी ऊर्जा का अनुभव करेंगी, मिथुन, धनु और मकर राशि वालों को इसका सबसे अधिक लाभ होगा, और उन्हें सफलता, स्थिरता और विकास के अवसर प्राप्त होंगे।

    चंद्र ग्रहण 2025: क्या करें और क्या न करें

    चंद्र ग्रहण के दौरान आम जनता के लिए वास्तव में कोई विशेष नियम या शर्तें नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। परंपरागत रूप से, चंद्र ग्रहण के दौरान केवल तभी प्रतिबंधों का पालन किया जाता है जब वह आपके स्थान पर दिखाई दे।

    यदि चंद्र ग्रहण आपके शहर में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन किसी नज़दीकी शहर में दिखाई दे रहा है, तो आपको इसे नहीं देखना चाहिए। सूतक के दौरान बताई गई सावधानियां केवल तभी बरतनी चाहिए जब चंद्र ग्रहण आपके शहर में दिखाई दे। बादल छाए रहने या किसी अन्य मौसम की स्थिति के कारण चंद्रमा दिखाई न दे, तब भी चंद्र ग्रहण माना जाता है," इसमें आगे कहा गया है।

    चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें

    ग्रहण से पहले और बाद में स्नान करें: ऐसा माना जाता है कि ग्रहण से पहले स्नान करने से सभी अशुद्धियाँ धुल जाती हैं और आप ग्रहण की ऊर्जाओं के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण के बाद स्नान करने से ग्रहण के दौरान आपके द्वारा ग्रहण की गई किसी भी नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है।

    ध्यान या जप करें: ध्यान और जप को मन को शांत करने और अपने अंतर्मन से जुड़ने के तरीके के रूप में देखा जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान, ऐसा माना जाता है कि ये अभ्यास आपको ग्रहण की ऊर्जा का सकारात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने में मदद कर सकते हैं।

    शाकाहारी भोजन करें: सात्विक भोजन वे होते हैं जिन्हें शुद्ध और हल्का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये शांति, स्पष्टता और कल्याण को बढ़ावा देते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान, कुछ लोग ग्रहण की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने के लिए केवल सात्विक भोजन ही खाना पसंद करते हैं।

    दान करें: दान करना अच्छे कर्मों का एक तरीका माना जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान, कुछ लोगों का मानना ​​है कि दान करने से ग्रहण के सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

    चंद्र ग्रहण के दौरान क्या न करें

    ग्रहण के दौरान खाना न बनाएं या न खाएं: कुछ लोगों का मानना ​​है कि चंद्र ग्रहण के दौरान खाना पकाने या खाने से आप ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आ सकते हैं। वे खाना पकाने या खाने से पूरी तरह परहेज कर सकते हैं, या वे केवल पहले से पका हुआ खाना ही खा सकते हैं।

    नुकीली वस्तुओं का प्रयोग करें: नुकीली वस्तुओं को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोगों का मानना ​​है कि चंद्र ग्रहण के दौरान नुकीली वस्तुओं का उपयोग करने से आपके जीवन में नकारात्मकता आ सकती है। वे नुकीली वस्तुओं का उपयोग पूरी तरह से टाल सकते हैं, या उनका उपयोग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरत सकते हैं।

    ग्रहण के दौरान सोना: कुछ लोगों का मानना ​​है कि चंद्र ग्रहण के दौरान सोने से नकारात्मक सपने या बुरे सपने आ सकते हैं। वे ग्रहण के दौरान जागते रहना चुन सकते हैं, या ग्रहण से पहले या बाद में अच्छी नींद लेने के लिए कदम उठा सकते हैं।

    तनावग्रस्त या चिंतित होना: तनाव और चिंता को नकारात्मक भावनाएँ माना जाता है। कुछ लोगों का मानना ​​है कि तनाव और चिंता चंद्र ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों को बढ़ा सकते हैं। ग्रहण के दौरान मन की सकारात्मक स्थिति बनाए रखने के लिए वे विश्राम तकनीकों का अभ्यास कर सकते हैं या प्रियजनों के साथ समय बिता सकते हैं।

