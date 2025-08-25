Chandra Grahan 2025 Date: सितंबर का चंद्र ग्रहण, ब्लड मून 2025, हर गुजरते दिन के साथ करीब आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह भारत के लगभग सभी हिस्सों से दिखाई देगा, जो अपने आप में एक दुर्लभ घटना है। अब, अगर आप भी इन घटनाओं में रुचि रखते हैं और चंद्र ग्रहण 2025 के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। यहां जानिये इस खगोलीय घटना के बारे में विस्तार से।
ग्रहण प्रारंभ (सूतक प्रारंभ): 7 सितंबर 2025, रात्रि 8:58 बजे
ग्रहण समाप्ति (सूतक समाप्त): 8 सितंबर 2025, प्रातः 2:25 बजे
सूतक के दौरान, श्रद्धालु आमतौर पर धार्मिक अनुष्ठान और भोजन ग्रहण करने से बचते हैं।
चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी से जुड़ी ये 5 गलतियां बना देंगी कंगाल
देखिए, चंद्र ग्रहण की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे नंगी आँखों से देखा जा सकता है और इसके लिए आपको किसी पेशेवर सेटअप की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण के समय, आपको बस एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ बादल साफ हों और प्रदूषण थोड़ा कम हो, और आप ब्लड मून की खूबसूरती का दीदार करने के लिए तैयार हैं। हालाँकि, दूरबीन या टेलिस्कोप का होना हमेशा फायदेमंद होता है क्योंकि इससे आपको घटना का विस्तृत दृश्य देखने को मिलेगा।
हाँ, सितंबर 2025 का पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत से दिखाई देगा। ग्रहण 7 सितंबर से शुरू होकर 8 सितंबर को समाप्त होगा। यहाँ नई दिल्ली, भारत के लिए चंद्र ग्रहण का कार्यक्रम तालिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सभी समय 7-8 सितंबर, 2025 के हैं और शहर से दिखाई दे रहे हैं।
पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसे आमतौर पर ब्लड मून के नाम से जाना जाता है, तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच से गुज़रती है और अपनी छाया पूरी तरह से चंद्रमा पर डालती है। चंद्रमा लाल दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल से कुछ सूर्य का प्रकाश छनकर अपवर्तित हो जाता है, जिससे चंद्र सतह पर एक गर्म चमक पड़ती है। 'कॉर्न मून' शब्द सितंबर में होने वाली पूर्णिमा को संदर्भित करता है, जो मकई की कटाई के मौसम से जुड़ा एक पारंपरिक नाम है। सितंबर 2025 में होने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण भी कॉर्न मून ही होगा, इसलिए इसे "कॉर्न मून ग्रहण" नाम दिया गया है।
यह वीडियो भी देखें
मिथुन राशि के जातकों के लिए, यह ग्रहण अवसरों के द्वार खोलता है। लंबित कार्य अंततः आगे बढ़ेंगे, और वित्तीय लाभ की संभावना है। आपको अपने विचारों के लिए पहचान मिल सकती है और छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। यह व्यक्तिगत विकास और आत्मविश्वास का समय है।
धनु राशि वालों को करियर में उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति का लाभ मिलेगा। यात्रा, शिक्षा और विस्तार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वित्तीय स्थिरता में सुधार होगा और लंबित निवेश सकारात्मक लाभ दे सकते हैं। आपसी समझ बढ़ने से रिश्ते भी मज़बूत होंगे।
मकर राशि वालों के लिए ग्रहण स्थिरता और मान्यता लेकर आएगा। कार्य-संबंधी परियोजनाएँ सफलतापूर्वक पूरी हो सकती हैं और वरिष्ठों से प्रशंसा प्राप्त होगी। व्यवसाय के मालिकों को लाभ में वृद्धि देखने को मिल सकती है। पारिवारिक संबंधों को मज़बूत करने और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी यह एक अच्छा समय है।
यद्यपि मिथुन, धनु और मकर राशि विशेष रूप से अनुकूल हैं, अन्य राशियां भी ऊर्जा का अनुभव करेंगी।
Chandra Grahan 2022: गर्भवती महिलाएं रहे अलर्ट, चंद्र ग्रहण के दौरान कभी न करें ये गलतियां
यह दुर्लभ संयोग ग्रहण को ज्योतिषीय रूप से महत्वपूर्ण बनाता है, जिसमें तीव्र कर्म ऊर्जा और परिवर्तन के अवसर हैं।
7 सितंबर, 2025 का चंद्र ग्रहण एक शक्तिशाली ज्योतिषीय घटना है। जबकि सभी राशियां इसकी ऊर्जा का अनुभव करेंगी, मिथुन, धनु और मकर राशि वालों को इसका सबसे अधिक लाभ होगा, और उन्हें सफलता, स्थिरता और विकास के अवसर प्राप्त होंगे।
चंद्र ग्रहण के दौरान आम जनता के लिए वास्तव में कोई विशेष नियम या शर्तें नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। परंपरागत रूप से, चंद्र ग्रहण के दौरान केवल तभी प्रतिबंधों का पालन किया जाता है जब वह आपके स्थान पर दिखाई दे।
यदि चंद्र ग्रहण आपके शहर में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन किसी नज़दीकी शहर में दिखाई दे रहा है, तो आपको इसे नहीं देखना चाहिए। सूतक के दौरान बताई गई सावधानियां केवल तभी बरतनी चाहिए जब चंद्र ग्रहण आपके शहर में दिखाई दे। बादल छाए रहने या किसी अन्य मौसम की स्थिति के कारण चंद्रमा दिखाई न दे, तब भी चंद्र ग्रहण माना जाता है," इसमें आगे कहा गया है।
यह वीडियो भी देखें
ग्रहण से पहले और बाद में स्नान करें: ऐसा माना जाता है कि ग्रहण से पहले स्नान करने से सभी अशुद्धियाँ धुल जाती हैं और आप ग्रहण की ऊर्जाओं के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण के बाद स्नान करने से ग्रहण के दौरान आपके द्वारा ग्रहण की गई किसी भी नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है।
ध्यान या जप करें: ध्यान और जप को मन को शांत करने और अपने अंतर्मन से जुड़ने के तरीके के रूप में देखा जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान, ऐसा माना जाता है कि ये अभ्यास आपको ग्रहण की ऊर्जा का सकारात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने में मदद कर सकते हैं।
शाकाहारी भोजन करें: सात्विक भोजन वे होते हैं जिन्हें शुद्ध और हल्का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये शांति, स्पष्टता और कल्याण को बढ़ावा देते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान, कुछ लोग ग्रहण की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने के लिए केवल सात्विक भोजन ही खाना पसंद करते हैं।
दान करें: दान करना अच्छे कर्मों का एक तरीका माना जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान, कुछ लोगों का मानना है कि दान करने से ग्रहण के सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
ग्रहण के दौरान खाना न बनाएं या न खाएं: कुछ लोगों का मानना है कि चंद्र ग्रहण के दौरान खाना पकाने या खाने से आप ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आ सकते हैं। वे खाना पकाने या खाने से पूरी तरह परहेज कर सकते हैं, या वे केवल पहले से पका हुआ खाना ही खा सकते हैं।
नुकीली वस्तुओं का प्रयोग करें: नुकीली वस्तुओं को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि चंद्र ग्रहण के दौरान नुकीली वस्तुओं का उपयोग करने से आपके जीवन में नकारात्मकता आ सकती है। वे नुकीली वस्तुओं का उपयोग पूरी तरह से टाल सकते हैं, या उनका उपयोग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरत सकते हैं।
ग्रहण के दौरान सोना: कुछ लोगों का मानना है कि चंद्र ग्रहण के दौरान सोने से नकारात्मक सपने या बुरे सपने आ सकते हैं। वे ग्रहण के दौरान जागते रहना चुन सकते हैं, या ग्रहण से पहले या बाद में अच्छी नींद लेने के लिए कदम उठा सकते हैं।
तनावग्रस्त या चिंतित होना: तनाव और चिंता को नकारात्मक भावनाएँ माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि तनाव और चिंता चंद्र ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों को बढ़ा सकते हैं। ग्रहण के दौरान मन की सकारात्मक स्थिति बनाए रखने के लिए वे विश्राम तकनीकों का अभ्यास कर सकते हैं या प्रियजनों के साथ समय बिता सकते हैं।