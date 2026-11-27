धर्म डेस्‍क। घर के लिए वास्तु टिप्स: घर को साफ-सुथरा रखने के लिए हम कई छोटी-बड़ी बातों का ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ आदतों पर ध्यान नहीं देते। ऐसी ही एक आम आदत है घर के दरवाजे के पीछे कपड़े टांगना। जगह बचाने के लिए कई लोग दरवाजे के पीछे हुक लगाकर कपड़े टांग देते हैं। हालांकि, वास्तु शास्त्र में इस जगह को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। माना जाता है कि दरवाजे के पीछे कपड़े रखने से घर की एनर्जी और सुख-समृद्धि पर बुरा असर पड़ सकता है। आइए जानते हैं इस आदत से जुड़े वास्तु नियम।

दरवाजे के पीछे कपड़े टांगना अशुभ क्यों माना जाता है? वास्तु शास्त्र में घर के दरवाजे को सिर्फ आने-जाने का जरिया ही नहीं, बल्कि एनर्जी के आने-जाने की भी एक अहम जगह माना जाता है। माना जाता है कि मेन दरवाज़े समेत घर के दूसरे दरवाज़े भी पॉज़िटिव एनर्जी के बहाव से जुड़े होते हैं। ऐसे में दरवाज़े के पीछे कपड़े टांगने से एनर्जी के बहाव में रुकावट आ सकती है।