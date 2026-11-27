धर्म डेस्क। घर के लिए वास्तु टिप्स: घर को साफ-सुथरा रखने के लिए हम कई छोटी-बड़ी बातों का ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ आदतों पर ध्यान नहीं देते। ऐसी ही एक आम आदत है घर के दरवाजे के पीछे कपड़े टांगना। जगह बचाने के लिए कई लोग दरवाजे के पीछे हुक लगाकर कपड़े टांग देते हैं। हालांकि, वास्तु शास्त्र में इस जगह को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। माना जाता है कि दरवाजे के पीछे कपड़े रखने से घर की एनर्जी और सुख-समृद्धि पर बुरा असर पड़ सकता है। आइए जानते हैं इस आदत से जुड़े वास्तु नियम।
वास्तु शास्त्र में घर के दरवाजे को सिर्फ आने-जाने का जरिया ही नहीं, बल्कि एनर्जी के आने-जाने की भी एक अहम जगह माना जाता है। माना जाता है कि मेन दरवाज़े समेत घर के दूसरे दरवाज़े भी पॉज़िटिव एनर्जी के बहाव से जुड़े होते हैं। ऐसे में दरवाज़े के पीछे कपड़े टांगने से एनर्जी के बहाव में रुकावट आ सकती है।
वास्तु मान्यताओं के अनुसार, अगर घर में ऐसी कोई गड़बड़ी हो, तो परिवार के सदस्यों के बीच तनाव और मतभेद बढ़ सकते हैं। आर्थिक तरक्की में रुकावटों के अलावा, घर की शांति और खुशी पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि, ये बातें धार्मिक और वास्तु मान्यताओं पर आधारित हैं।
कई लोग फटे या गंदे कपड़ों को धोने के लिए रखने के बजाय दरवाज़े के पीछे टांग देते हैं। वास्तु के अनुसार, यह सही नहीं माना जाता है। गंदे कपड़े उस जगह पर गड़बड़ी पैदा करते हैं और घर की साफ़-सफ़ाई पर भी असर डालते हैं।
माना जाता है कि गंदे कपड़े घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ाते हैं। इससे परिवार का माहौल, रिश्ते और सुख-समृद्धि पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा, गंदे कपड़े ज़्यादा समय तक एक ही जगह पर रखने से बदबू और धूल की समस्या भी हो सकती है।
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दरवाज़े के पीछे की जगह कैसी होनी चाहिए? वास्तु के नियमों के अनुसार, घर के हर दरवाज़े के पीछे की जगह को जितना हो सके खाली और साफ़ रखना चाहिए। वहाँ ज़्यादा सामान, कपड़े या दूसरी चीज़ें जमा न करें। खासकर, मेन दरवाज़े के पीछे की जगह में फालतू चीज़ें रखने से बचना चाहिए।
अगर जगह की कमी की वजह से दरवाज़े के पीछे कपड़े रखना ज़रूरी हो, तो सिर्फ़ साफ़ कपड़े ही तरतीब से रखें। गंदे कपड़ों के लिए अलग लॉन्ड्री बास्केट का इस्तेमाल करें। साथ ही, इस बात का भी ध्यान रखें कि कपड़ों की वजह से दरवाज़ा खोलने या बंद करने में कोई दिक्कत न हो।
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घर में साफ़-सफ़ाई और तरतीब बनाए रखने के लिए छोटी-छोटी आदतों को बदलना ज़रूरी है। दरवाज़े के पीछे कपड़े टांगने की जगह, उन्हें अलमारी में या किसी तय जगह पर रखने की आदत डालें। वास्तु शास्त्र भी घर को साफ़, खुला और साफ़-सुथरा रखने को अहमियत देता है। इससे घर में अच्छा माहौल बनाए रखने में मदद मिल सकती है।