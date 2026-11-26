धर्म डेस्क। आज के समय में अच्छी नौकरी पाना और अपने करियर में आगे बढ़ना हर किसी की चाहत होती है। अक्सर, आपकी काबिलियत और मेहनत के बावजूद आपको अपनी पसंद की नौकरी नहीं मिल पाती है। इतना ही नहीं, कड़ी मेहनत के बाद भी आपको अपनी मौजूदा नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पाता है।

इतना ही नहीं, प्रमोशन के लिए आपको लंबा इंतजार भी करना पड़ता है। ज्योतिष में ग्रहों की खराब स्थिति और कुंडली में करियर से जुड़ी स्थितियों को भी ऐसी स्थितियों के पीछे एक कारण माना जाता है। लाल किताब में नौकरी, बिजनेस और पैसे की तरक्की से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए कुछ खास उपाय बताए गए हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि इन उपायों को अपनाकर आप कैसे अच्छी नौकरी पा सकते हैं और अपनी नौकरी में प्रमोशन के योग बन सकते हैं।