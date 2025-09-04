मेरी खबरें
    Lunar Eclipse Effect: 7 सितंबर की रात को लगेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण, जानिये सभी 12 राशियों पर क्‍या होगा प्रभाव

    Lunar Eclipse effect on zodiac signs: पूर्ण चंद्र ग्रहण, एक दुर्लभ और मनमोहक घटना, 7-8 सितंबर, 2025 की रात को घटित होगी। इस खगोलीय नज़ारे के दौरान, चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में होगा और लगभग 82 मिनट तक गहरे लाल रंग की चमक बिखेरता रहेगा—ऐसा नज़ारा पूरे भारत में आकाश प्रेमियों को प्रभावित करेगा।

    Lunar Eclipse Effect: 7 सितंबर की रात को लगेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण, जानिये सभी 12 राशियों पर क्‍या होगा प्रभाव
    7 सितंबर को लगेगा चंद्र ग्रहण।

    1. इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में होगा।
    2. करीब 82 मिनट तक गहरे लाल रंग की चमक बिखेरता रहेगाा।
    3. ऐसा नज़ारा पूरे भारत में आकाश प्रेमियों को प्रभावित करेगा।

    धर्म डेस्‍क। पूर्ण चंद्र ग्रहण एक दुर्लभ और मनमोहक घटना है जो 7-8 सितंबर, 2025 की रात को घटित होगी। इस खगोलीय नज़ारे के दौरान, चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में होगा और लगभग 82 मिनट तक गहरे लाल रंग की चमक बिखेरता रहेगाा। ऐसा नज़ारा पूरे भारत में आकाश प्रेमियों को प्रभावित करेगा। चूंकि यह असाधारण घटना मेष से लेकर मीन तक, प्रत्येक राशि को प्रभावित करती है, इसलिए इस दौरान आपकी राशि में भावनात्मक बदलाव आ सकता है। यहां जानिये कि इस चंद्र ग्रहण का सभी 12 राशियों पर क्‍या असर पड़ेगा।

    मेष: रक्तिम चंद्रमा मेष राशि वालों के आस-पड़ोस और उनके जानने वालों को बदल देता है। यह संभव है कि कुछ समूह आपके लक्ष्यों की ओर काम करना बंद कर दें और कुछ शुरू कर दें। आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई आपकी दीर्घकालिक योजनाओं में शामिल है। दूसरों के साथ मिलकर काम करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना अभी आसान है। साथ ही, उन लोगों को छोड़ दें जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं।

    वृष: वृषभ राशि वालों को अपने काम और घर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको नई नौकरी ढूँढनी पड़ सकती है और अपने परिवार को प्राथमिकता देनी पड़ सकती है। आप अंदर से सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन आप बाहर से अच्छा दिखना चाहते हैं। ग्रहण कहता है कि आपको अपने मानकों को कम करना चाहिए और काम और जीवन के बीच बेहतर संतुलन बनाना चाहिए।

    मिथुन: मिथुन राशि वालों को ब्लड मून के दौरान अपने विचारों, शिक्षा और संचार के बारे में सोचना चाहिए। आप कुछ नया सीखना चाहेंगे, चीजों को नए नज़रिए से देखना चाहेंगे, या कहीं और जाना चाहेंगे। हो सकता है कि आप पहले की तरह बात या सोच न पाएँ। अभी पुराने विचारों को त्यागने और अपनी सच्ची खुशी पाने का एक अच्छा समय है।

    कर्क: अभी, कर्क राशि वालों को साधनों, रिश्तों और साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। आपकी किस्मत या रिश्ते अचानक बदल सकते हैं। आप क्या कहते हैं और किस पर भरोसा करते हैं, इस बारे में सावधान रहें। पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले, सुनिश्चित करें कि आप लंबे समय तक भावनात्मक और आर्थिक रूप से स्थिर रहें।

    सिंह: यह ग्रहण सिंह राशि वालों के लिए बहुत शक्तिशाली है। यह दर्शाता है कि आप दूसरों के साथ कितने अच्छे से पेश आते हैं। आपके रिश्ते बदल सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं कि आपको कहाँ झुकना है, विनम्र होना है, और बीच का रास्ता खोजना है। अहंकारी होने या नियंत्रण करने की कोशिश करने के बजाय, सच्चे सहयोग से उन लोगों के साथ अपने रिश्तों को मज़बूत बनाएँ जिनकी आप परवाह करते हैं।

    कन्या: कन्या राशि के लोग अपने स्वास्थ्य, काम और खुशी का बहुत ध्यान रखते हैं। आपकी आदतें या दिनचर्या अचानक बदल सकती हैं। इससे आपको अपना ख्याल रखने में मदद मिलती है। काम और मौज-मस्ती के बीच एक अच्छा तालमेल बिठाएँ। ग्रहण आपको अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और उन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए प्रेरित करता है जो आपको बुरा महसूस कराती हैं।

    तुला: तुला राशि वालों की प्रेरणा, रचनात्मकता और दयालुता, सभी को रक्त चंद्रमा से बढ़ावा मिलता है। कलात्मक परियोजनाएँ या प्रेम संबंध जैसे कार्य आपके लिए महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकते हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो सचमुच आपकी परवाह करता है, तो दोस्ती बदल सकती है। ऐसे रिश्तों से बचें जो लंबे समय तक न टिकें और अपने वास्तविक स्वरूप और उन चीज़ों से जुड़ें जो आपको खुशी देती हैं।

    वृश्चिक: वृश्चिक राशि वालों को अपने घर, परिवार और नौकरी की सबसे ज़्यादा परवाह होती है। कभी-कभी, ऐसा लगता है कि आपका निजी जीवन और जनहित के लिए आपका काम आपको अलग-अलग तरीकों से आकर्षित कर रहा है। अगर आपको नई नौकरी मिलती है, तो आपकी यात्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। आप घर पर उन चीज़ों को सुलझा सकते हैं जिन्हें आप टालते आ रहे थे, जिससे आपको बेहतर होने और सामान्य जीवन में वापस आने में मदद मिल सकती है।

    धनु: धनु राशि वालों को मौज-मस्ती करना, यात्राएँ करना, नई चीज़ें सीखना और परिवार व दोस्तों के साथ घूमना पसंद होता है। ग्रहण आपके एक-दूसरे से बात करने या अपने विचार साझा करने के तरीके को बदल सकता है। इस बारे में सोचें कि आप जीवन को सामान्य रूप से कैसे देखते हैं। आगे बढ़ने के लिए, आपको पुराने विचारों को त्यागकर नए विचारों को अपनाना होगा।

    मकर: मकर राशि वालों को पैसे, चीज़ों और नैतिकता की सबसे ज़्यादा परवाह होती है। हो सकता है कि आपको अचानक पैसों की समस्या हो, या आपको इस बारे में सोचना पड़े कि आपको क्या सुरक्षित महसूस कराता है। ग्रहण आपको खराब रिश्तों से छुटकारा पाने और अपनी सुरक्षा व आत्म-सम्मान को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है।

    कुंभ: कुंभ राशि वालों को इस ग्रहण की ज़रूरत है क्योंकि यह आपकी राशि है। जब आपकी भावनाएँ प्रबल होती हैं, तो आप इस बारे में सोच सकते हैं कि आप कौन हैं और रिश्तों में आपका क्या स्थान है। अब अपने साथी के साथ ईमानदार होने का अच्छा समय है, भले ही इसका मतलब आपके रिश्ते को परखना ही क्यों न हो।

    मीन: ग्रहण के दौरान मीन राशि वाले शांति, विश्वास और उपचार के बारे में सोचते हैं। आपको सोचने, आराम करने या ब्रेक लेने के लिए कुछ समय की आवश्यकता हो सकती है। लोग जाने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन पुरानी आदतें या डर उन्हें फिर से परेशान कर सकते हैं। अब अपनी समस्याओं को दूर करने और अपने भीतर शांति, आशा और शक्ति खोजने का सबसे अच्छा समय है।

