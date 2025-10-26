Dev Uthani Ekadashi 2025 Date: 01 या 02 नवंबर, किस तारीख को है देवउठनी एकादशी? जानिए शुभ मुहूर्त और पारण समय

धर्म डेस्क: वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर देवउठनी एकादशी 2025 का व्रत (Dev Uthani Ekadashi 2025 Date) रखा जाएगा। इस वर्ष यह व्रत 01 नवंबर को प्रारंभ होगा और 02 नवंबर को समाप्त होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं और चातुर्मास का समापन होता है।

देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:50 से 05:41 बजे तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 01:55 से 02:39 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:36 से 06:02 बजे तक

निशिता मुहूर्त: रात 11:39 से 12:31 बजे तक देवउठनी एकादशी व्रत का पारण समय अगले दिन 02 नवंबर को सुबह 01:11 बजे से शाम 03:23 बजे तक रहेगा। इस दिन स्नान के बाद लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें और भगवान विष्णु का कच्चे दूध से अभिषेक करें। ऐसा सच्चे मन से करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और श्रीहरि की कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिषियों के अनुसार, देवउठनी एकादशी व्रत करने से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। साथ ही साधक के सभी पाप नष्ट होते हैं और मांगलिक कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। यह दिन विशेष रूप से धन, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक लाभ के लिए उत्तम माना जाता है।