Shardiya Navratri 2025: कब है दुर्गा महाअष्टमी, क्या करें और क्या न करें, जानें सबकुछ

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। मां दुर्गा की अराधना का पर्व चल रहा है। नवरात्रि के त्योहार की धूम हर तरफ देखी जा रही है। माता के नौ रूपों की पूजा-अर्चना में भक्त लीन है। मां दुर्गा के नौ रूपों में का अलग-अलग महत्व है। ऐसे में 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलने वाले इस त्योहार के आखिरी तीन दिनों को महासप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी कहा जाता है। इस साल महा अष्टमी (Durga Maha Ashtami Puja 2025) 30 सितंबर को है, जिसका विशेष महत्व है।