संकष्टी चतुर्थी 2026: हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता और विघ्नहर्ता माना जाता है। कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले गणेश की पूजा करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि गणेश की पूजा करने से विघ्न दूर होते हैं और काम बिना किसी बाधा के पूरा होता है।

संकष्टी चतुर्थी हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन गणेश पूजा, व्रत और चांद देखने को खास महत्व दिया जाता है। सितंबर 2026 में संकष्टी चतुर्थी बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस दिन दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। जानें चंद्रोदय का समय, लकी राशि, शुभ मुहूर्त, इस दिन का महत्व।

क्योंकि यह शुभ तिथि मंगलवार को पड़ रही है। जब भी संकष्टी चतुर्थी मंगलवार को पड़ती है, तो शास्त्रों में इसे 'अंगारक संकष्टी चतुर्थी' कहा जाता है, जो कर्ज मुक्ति और आपदा मुक्ति के लिए बहुत फलदायी मानी जाती है। आइए जानते हैं। आइए जानते हैं इस महीने में संकष्टी चतुर्थी की तारीख। 29 या 30 सितंबर? इस साल की अंगारकी संकष्टी चतुर्थी बहुत खास है वैदिक कैलेंडर के अनुसार, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 29 सितंबर, 2026 को शाम 5:10 बजे शुरू होगी और 30 सितंबर, 2026 को दोपहर 2:55 बजे तक रहेगी। उदयातिथि के अनुसार, चतुर्थी की तारीख 29 सितंबर है और इस दिन मंगलवार भी है। मंगलवार को पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को अंगारकी संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इसके साथ ही, पितृ पक्ष में पड़ने के कारण इस अंगारकी संकष्टी चतुर्थी को बहुत खास माना जाता है।

चंद्रोदय और अर्घ्य का शुभ समय (मून राइज टाइम) संकष्टी चतुर्थी के व्रत के दौरान, चांद देखने का खास महत्व है। चांद को अर्घ्य दिए बिना व्रत पूरा नहीं माना जाता है। चांद निकलने का समय: 08:14 PM माना जाता है कि इस समय चांद को अर्घ्य देने से व्रत का पूरा फल मिलता है और भगवान गणेश का आशीर्वाद बना रहता है। इस साल की संकष्टी चतुर्थी क्यों खास है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, संकष्टी चतुर्थी हर महीने भगवान गणेश को समर्पित होती है, लेकिन जब यह तिथि मंगलवार को पड़ती है, तो इसे अंगारकी संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अंगारकी संकष्टी चतुर्थी का खास महत्व है। माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा और व्रत करने से बाधाएं दूर होती हैं। भक्त पूरे दिन व्रत रखते हैं और भगवान गणेश की पूजा करने के बाद शाम को चांद को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलते हैं। मंगलवार के उपाय: गुड़ का सीधा संबंध मंगल ग्रह से है, इन उपायों से कुंडली में दोष होगा कम अंगारकी चतुर्थी: इन 5 राशि के जातकों को मिल सकता है लाभ अंगारकी संकष्टी चतुर्थी मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 को है। चतुर्थी शाम 5:10 बजे शुरू होगी और 30 सितंबर को दोपहर 2:55 बजे खत्म होगी। संकष्टी चतुर्थी मंगलवार को पड़ने की वजह से इसे अंगारकी चतुर्थी कहते हैं। ज्योतिष की मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान गणेश की पूजा, व्रत और चांद देखने का खास महत्व है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन 5 राशियों को अच्छे मौके मिल सकते हैं। मेष ज्योतिष के अनुसार, अंगारकी चतुर्थी के असर से काम में आ रही रुकावटों को दूर करने की कोशिशों में तेज़ी आ सकती है। नौकरी या बिज़नेस में नए मौके मिलने की संभावना है और पैसे के मामलों में प्लानिंग फायदेमंद हो सकती है। मिथुन ज्योतिष के अनुसार, गणेश जी की कृपा से रुके हुए काम पटरी पर आने की संभावना है। नए कॉन्टैक्ट बनेंगे और प्रोफेशनल फील्ड में बड़े लोगों से मदद मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी दिन अच्छा माना जा रहा है।