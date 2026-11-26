धर्म डेस्‍क। देवउठनी एकादशी के साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो गई है। इसी बीच आगामी वर्ष 2027 में विवाह की योजना बना रहे परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। ज्योतिष गणना के अनुसार,वर्ष 2026 की तुलना में 2027 में विवाह के शुभ मुहूर्त लगभग दोगुने रहेंगे। पूरे वर्ष में कैलेंडर में कुल 104 विवाह मुहूर्त बताए गए हैं, परंतु पंचांगों में मुहूर्त शोध के पश्चात 92 शुद्ध मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं, जबकि शेष 12 मुहूर्त विशेष पूजा-दान आदि के माध्यम से शुद्ध किए जा सकेंगे। वहीं इस साल 14 दिसंबर तक ही शहनाइयां गूंजेंगी।

जनवरी से होगी शुरुआत, मई-जून में सर्वाधिक लग्न ज्योतिषाचार्य एवं पंचांगकर्ता पंडित विनोद गौतम ने बताया कि काशी के पंचांग के अनुसार वर्ष 2027 में विवाह मुहूर्तों की शुरुआत 18 जनवरी से होकर 14 दिसंबर तक चलेगी। पूरे साल में मई और जून माह वैवाहिक आयोजनों के लिए सर्वाधिक अनुकूल रहेंगे, क्योंकि इन दो महीनों में सबसे अधिक मुहूर्त हैं।