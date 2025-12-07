Hanuman Ashtami: 12 दिसंबर को हनुमान अष्टमी, इस दिन बजरंगबली के पूजन से मिलती है ग्रहों के विपरीत प्रभाव से मुक्ति

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। देशभर के मंदिरों में 12 दिसंबर को हनुमान अष्टमी मनाई जाएगी। हनुमान मंदिरों में सुबह हनुमानजी महाराज का अभिषेक पूजन होगा। शाम को महाआरती तथा भंडारों के आयोजन होंगे। कुछ मंदिरों से चल समारोह भी निकलेंगे। ज्योतिषाचार्य पं.हरिहर पंड्या ने बताया पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर हनुमान अष्टमी मनाई जाती है। हनुमान अष्टमी को लेकर अलग-अलग कथाएं हैं।

मान्यता है कि त्रेतायुग में हनुमानजी ने पाताल लोक में अहिरावण का वध करके भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया था, इसलिए यह दिन विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। एक अन्य मान्यता में पाताल लोक से लौटने के बाद हनुमानजी ने पृथ्वी के नाभि केंद्र पर स्थित उज्जैन में विश्राम किया था, संयोग से उस दिन पौष कृष्ण अष्टमी तिथि थी। इसलिए भी उज्जैन में हर्षोल्लास के साथ हनुमान अष्टमी मनाई जाती है।