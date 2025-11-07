Kaal Bhairav Jayanti 2025: 12 नवंबर को मनाई जाएगी काल भैरव जयंती, तंत्र-मंत्र की होगी सिद्धि, जानें पूजा का मुहूर्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में भगवान शिव के रुद्र रूप काल भैरव की जयंती बुधवार 12 नवंबर को हर्षोल्लास से मनाई जाएगी। इस वर्ष अश्लेषा और मघा नक्षत्र में काशी के कोतवाल का पूजन कर श्रद्धालु दाल, बाटी और चूरमे का भोग लगाएंगे। इस अवसर पर शहर के मंदिर में विराजित महादेव के उग्र स्वरूप को फूल बंगले में विराजित किया जाएगा। साथ ही शोभायात्राएं निकाली जाएगी। उत्सवी उल्लास के इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर भंडारे होंगे।

क्या है पूजा का मुहूर्त? आचार्य शिवप्रसाद तिवारी ने बताया कि मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को रात 11.08 बजे से होगी जो अगले दिन 12 नवंबर को रात 10.58 बजे तक रहेगी। 12 नवंबर को सुबह 6 बजकर 35 मिनिट तक अश्लेषा और उसके बाद मघा नक्षत्र रहेगा। इसी तरह सुबह 8.02 मिनिट शुक्ल और ब्रह्म योग रहेगा। यह दोनों योग ज्योतिष में शुभ बताए गए है। यह योग आध्यात्मिक उन्नति और पवित्रता देने वाले है। काल भैरव की पूजा का निशा काल में और जन्म आरती दोपहर में करने का महत्व है। इसलिए दोनों ही दिन मतमतांतर के साथ जयंती मनाई जाएगी।