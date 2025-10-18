मेरी खबरें
    Narak Chaturdashi: 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी नरक चतुर्दशी, जानें अभ्यंग स्नान का मुहूर्त, रूप चौदस का महत्व

    Narak Chaturdashi 2025 Date Snan Muhurat: नरक चतुर्दशी दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी होती है। नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान करने का विधान है। इसके लिए सुबह के मुहूर्त का ध्यान रखा जाता है। नरक चतुर्दशी को रूप चौदस, छोटी दिवाली भी कहते हैं।

    By ramkrashna Mule
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 09:16:19 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 09:16:18 PM (IST)
    Narak Chaturdashi: 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी नरक चतुर्दशी।

    1. रूप सौंदर्य के लिए भगवान कृष्ण का पूजन व अभ्यंग स्नान
    2. नरक चतुर्दशी को रूप चौदस, छोटी दिवाली भी कहते हैं
    3. नरक चतुर्दशी पर सुबह के मुहूर्त में अभ्यंग स्नान करने का विधान

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पंच पर्व में धनतेरस के बाद दूसरा त्योहार रूप चतुर्दशी होगा। इसे नरक चतुर्दशी और काली चौदस भी कहते है। इस वर्ष इस पर्व पर किए जाने वाला अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति के लिए दीपदान, कालरात्रि पूजन और रूप सौंदर्य के लिए अभ्यंग स्नान अलग-अलग दिन होगा।

    क्या है शुभ मुर्हूत?

    ज्योतिर्विदों के अनुसार इस पर्व पर यमराज के साथ भगवान कृष्ण और मां काली का भी पूजन किया जाता है। काली मंदिर के पुजारी आचार्य शिवप्रसाद तिवारी बताते है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 19 अक्टूबर को दोपहर 1.51 से 20 अक्टूबर को दोपहर 3.44 बजे तक रहेगी।


    अभ्यंग स्नान की महत्ता

    उदयातिथि में होने से अभ्यंग्य स्नान का मुहूर्त 20 अक्टूबर को सुबह 5.13 से 6.25 बजे तक एक घंटा 12 मिनिट तक रहेगा। नरक चतुर्दशी का दीपदान प्रदोषकाल में रात्रि में काली पूजन 19 अक्टूबर को किया जाएगा। माना जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वधकर 16 हजार गोपियों को उसकी कैद से मुक्त कराया था।

