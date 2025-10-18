Narak Chaturdashi: 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी नरक चतुर्दशी, जानें अभ्यंग स्नान का मुहूर्त, रूप चौदस का महत्व

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पंच पर्व में धनतेरस के बाद दूसरा त्योहार रूप चतुर्दशी होगा। इसे नरक चतुर्दशी और काली चौदस भी कहते है। इस वर्ष इस पर्व पर किए जाने वाला अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति के लिए दीपदान, कालरात्रि पूजन और रूप सौंदर्य के लिए अभ्यंग स्नान अलग-अलग दिन होगा।

क्या है शुभ मुर्हूत? ज्योतिर्विदों के अनुसार इस पर्व पर यमराज के साथ भगवान कृष्ण और मां काली का भी पूजन किया जाता है। काली मंदिर के पुजारी आचार्य शिवप्रसाद तिवारी बताते है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 19 अक्टूबर को दोपहर 1.51 से 20 अक्टूबर को दोपहर 3.44 बजे तक रहेगी।