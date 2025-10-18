मेरी खबरें
    Diwali 2025: दिवाली पर दिख जाएं ये चीजें, तो धन की वर्षा होना है तय

    Diwali 2025: इस साल दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। ज्योतिषविद कहते हैं कि दिवाली जैसे शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी के घर आने से पहले ही कुछ खास संकेत दिख जाते हैं। इन संकेतों को भूलकर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 05:28:23 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 05:28:23 PM (IST)
    Diwali 2025: दिवाली पर दिख जाएं ये चीजें, तो धन की वर्षा होना है तय
    Diwali 2025: दीवाली पर इन चीजों का दिखना होता है शुभ।

    HighLights

    1. इस बार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा दीपावली का पर्व।
    2. दीपावली पर होता है धन की देवी लक्ष्मी जी का आगमन।
    3. दीवाली पर धन वृद्धि के मिल सकते हैं कुछ खास संकेत।

    धर्म डेस्क। हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन दीपों का पर्व दीपावली (Diwali 2025) बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष यह पावन पर्व 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जा रहा है। इस दिन विशेष रूप से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में की गई पूजा से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है।

    धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दीपावली की रात कुछ विशेष संकेत मां लक्ष्मी के आगमन का संदेश देते हैं। आइए जानते हैं कि इस दिन कौन-से संकेत शुभ माने जाते हैं...

    मां लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक

    हिंदू मान्यता के अनुसार उल्लू को देवी लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। यदि दीपावली की रात घर या उसके आस-पास उल्लू दिखाई दे, तो यह मां लक्ष्मी के आगमन का शुभ संकेत होता है। ऐसी स्थिति में इस दृश्य को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे धन और वैभव बढ़ने का संकेत माना गया है।


    गौ माता का आशीर्वाद

    दीपावली की सुबह यदि गाय माता आपके द्वार पर आती हैं, तो यह भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यह संकेत इस बात का प्रतीक होता है कि देवी-देवता आपसे प्रसन्न हैं और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। ऐसे में गाय को प्रेमपूर्वक रोटी या गुड़ अवश्य खिलाना चाहिए।

    इनका दिखना भी है शुभ संकेत

    दीपावली के दिन घर में या आस-पास छिपकली, छछूंदर या काली चींटियों का दिखाई देना भी शुभ माना गया है। यह संकेत होता है कि धन की देवी लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हैं और आपके घर धन-वृद्धि होने वाली है।

    साधु-संत का आगमन

    अगर दीपावली के अवसर पर आपके घर किसी साधु-संत का आगमन होता है, तो इसे भी अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में उन्हें आदरपूर्वक दान-दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है।

    दीपों के इस पावन त्योहार पर यदि ये शुभ संकेत आपके जीवन में दिखाई दें, तो समझिए कि मां लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पधार चुकी हैं।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

