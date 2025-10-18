Diwali 2025: दिवाली पर दिख जाएं ये चीजें, तो धन की वर्षा होना है तय

धर्म डेस्क। हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन दीपों का पर्व दीपावली (Diwali 2025) बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष यह पावन पर्व 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जा रहा है। इस दिन विशेष रूप से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में की गई पूजा से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दीपावली की रात कुछ विशेष संकेत मां लक्ष्मी के आगमन का संदेश देते हैं। आइए जानते हैं कि इस दिन कौन-से संकेत शुभ माने जाते हैं... मां लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक हिंदू मान्यता के अनुसार उल्लू को देवी लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। यदि दीपावली की रात घर या उसके आस-पास उल्लू दिखाई दे, तो यह मां लक्ष्मी के आगमन का शुभ संकेत होता है। ऐसी स्थिति में इस दृश्य को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे धन और वैभव बढ़ने का संकेत माना गया है।

गौ माता का आशीर्वाद दीपावली की सुबह यदि गाय माता आपके द्वार पर आती हैं, तो यह भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यह संकेत इस बात का प्रतीक होता है कि देवी-देवता आपसे प्रसन्न हैं और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। ऐसे में गाय को प्रेमपूर्वक रोटी या गुड़ अवश्य खिलाना चाहिए। इनका दिखना भी है शुभ संकेत दीपावली के दिन घर में या आस-पास छिपकली, छछूंदर या काली चींटियों का दिखाई देना भी शुभ माना गया है। यह संकेत होता है कि धन की देवी लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हैं और आपके घर धन-वृद्धि होने वाली है। यह भी पढ़ें- Diwali पर कमाई का सुनहरा मौका... फेस्टिव सीजन में शुरू करें ये 5 छोटे बिजनेस, कम खर्च में होगा ज्यादा मुनाफा साधु-संत का आगमन अगर दीपावली के अवसर पर आपके घर किसी साधु-संत का आगमन होता है, तो इसे भी अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में उन्हें आदरपूर्वक दान-दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है।