Navratri 2026 4th Day: नवरात्र के चौथे दिन करें मां कुष्मांडा की आराधना, जानें भोग और पूजा के नियम

धर्म डेस्‍क। Navratri 2026 4th Day: नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। वह देवी दुर्गा का चौथा रूप हैं और माना जाता है कि उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कुष्मांडा नाम संस्कृत शब्द कद्दू से भी जुड़ा है, जिसे देवी को प्रिय माना जाता है।

माँ कुष्मांडा शेर की सवारी करती हैं और उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से जाना जाता है क्योंकि उनकी आठ भुजाएं हैं। उनके सात हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, एक चक्र और एक गदा है। आठवें हाथ में एक माला है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें सभी सिद्धियां और निधियां, या आध्यात्मिक शक्तियां और समृद्धि के रूप हैं।

माना जाता है कि देवी सच्ची भक्ति और पूजा से खुश होती हैं। लाल फूल उन्हें बहुत पसंद हैं, और धार्मिक परंपराओं में उन्हें सूरज के केंद्र में रहने वाला बताया गया है, जहां से वह सूरज को दिशा और एनर्जी देती हैं। भक्त नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा करते हैं, इसलिए भोग चढ़ाना रस्मों का एक ज़रूरी हिस्सा है। यहां बताया गया है कि आप देवी को क्या चढ़ा सकते हैं और पूजा के दौरान किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए।

नवरात्रि 2026: ग्रहों की समस्याओं को दूर करने के लिए नवरात्रि में क्या करें? ज्योतिषी बताते हैं आसान उपाय नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा को क्या भोग लगाना चाहिए? मां कुष्मांडा को पारंपरिक रूप से मालपुआ और पेठा भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। भक्त घर पर मालपुआ बना सकते हैं या पेठा प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं। अगर केसर वाला पेठा उपलब्ध हो, तो वह भी देवी को चढ़ाया जा सकता है। लोकप्रिय धार्मिक परंपराओं के अनुसार, माँ कुष्मांडा की पूजा के साथ पेठा चढ़ाना जुड़ा हुआ है। इस दिन मालपुआ भी एक और पसंदीदा प्रसाद है। भक्त अपने परिवार की परंपराओं और पूजा के तरीकों के अनुसार भोग के रूप में बताशा भी चढ़ा सकते हैं। मां कुष्मांडा पूजा विधि: नवरात्रि के चौथे दिन देवी की पूजा कैसे करें शरद नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। भक्त देवी दुर्गा के चौथे रूप को प्रार्थना, फूल और भोग चढ़ाते हैं और उनसे स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। यहाँ घर पर माँ कुष्मांडा पूजा करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दी गई है। 1. नहाएं और पूजा की जगह तैयार करें सुबह जल्दी उठें, नहाएँ और साफ कपड़े पहनें। पूजा की जगह को साफ करें और मां कुष्मांडा की मूर्ति या तस्वीर को एक साफ मंच पर रखें। अगर आपने नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित किया था, तो अपने परिवार की परंपरा के अनुसार उसकी पूजा जारी रखें।

2. दीया जलाएं और फूल चढ़ाएं देवी के सामने घी और अगरबत्ती का इस्तेमाल करके दीया जलाएं। रोली, कुमकुम, अक्षत (बिना टूटे चावल के दाने) और ताज़े फूल चढ़ाएं। मां कुष्मांडा की पूजा में आमतौर पर लाल और पीले फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। 3. मां कुष्मांडा को भोग लगाएं देवी को मालपुआ, पेठा, ताज़े फल या कोई और सात्विक चीज़ चढ़ाएं। मालपुआ और पेठा पारंपरिक रूप से मां कुष्मांडा की पूजा से जुड़े हैं। भोग ध्यान से तैयार करें और देवी के सामने रखकर उनसे आशीर्वाद मांगें। 4. मां कुष्मांडा का मंत्र बोलें भक्त पूजा के दौरान मां कुष्मांडा का आशीर्वाद पाने के लिए उनका मंत्र बोल सकते हैं। मंत्र है: "ॐ देवी कुष्मांडायै नमः।" अगर यह आपकी पूजा का हिस्सा है तो आप इसे 108 बार बोल सकते हैं। भक्त दुर्गा चालीसा या दुर्गा स्तुति भी पढ़ सकते हैं। 5. आरती करें और प्रसाद बांटें प्रार्थना पूरी करने के बाद, मां कुष्मांडा की आरती करें। श्रद्धा से प्रार्थना करें और भोग को परिवार के सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांटें। अपने घर में पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन करें। मां कुष्मांडा पूजा सामग्री पूजा शुरू करने से पहले, देवी की मूर्ति या तस्वीर, एक दीया, घी, अगरबत्ती, रोली, कुमकुम, अक्षत, ताज़े फूल, फल, मालपुआ या पेठा, पानी और एक पूजा की थाली जैसी ज़रूरी चीज़ें रखें। अगर आपके घर में कपूर का इस्तेमाल होता है, तो उसे आरती के लिए भी रखा जा सकता है। त्रिकूट पर्वत पर विराजमान माता के दर्शन के लिए देशभर से पहुंच रहे श्रद्धालु, मैहर की धार्मिक पहचान है मंदिर नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा क्यों की जाती है? मां कुष्मांडा देवी दुर्गा का चौथा रूप हैं जिनकी पूजा नवरात्रि में की जाती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया और वे कॉस्मिक एनर्जी और सूर्य से जुड़ी हैं। उन्हें आठ भुजाओं के साथ दिखाया गया है और वे शेर पर सवार हैं। उनकी अलग-अलग खूबियां, जैसे माला, कमल, हथियार और अमृत का कलश, आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य आशीर्वाद से जुड़ी हैं। भक्त फूलों, भोग और प्रार्थनाओं के साथ उनकी पूजा करते हैं, और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं।