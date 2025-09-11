21 सितंबर को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर सर्वार्थसिद्धि योग, इस दिन पितृकर्म करना विशेष फलदायी

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। महालय श्राद्धपक्ष की सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या इस बार 21 सितंबर रविवार को सर्वार्थसिद्धि योग के महासंयोग में आ रही है। धर्मशास्त्र की मान्यता के अनुसार सर्वार्थसिद्धि योग हर कार्य में सफलता प्रदान करने वाला माना गया है। इस योग में पितरों का श्राद्ध करने से विशेष शुभफल की प्राप्ति होती है तथा शुभ मांगलिक कार्यों में आ रही बाधा समाप्त होकर उन्नति के द्वार खुलते हैं।

ज्योतिषाचार्य पं.अमर डब्बावाला ने बताया अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या इस बार 21 सितंबर को रविवार के दिन पूर्वाफाल्गुनी उपरांत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, शुभ योग व चतुष्पद करण की साक्षी में आ रही है। पांच के यह पांच अंग ही इस दिन को खास बना रहे हैं।