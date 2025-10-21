मेरी खबरें
    Govardhan Puja 2025: इस विधि से करें गोवर्धन पूजा, भगवान श्रीकृष्ण की मिलेगी असीम कृपा

    Govardhan Puja 2025: पंचांग के अनुसार, गोवर्धन पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है, जिसे अन्नकूट पूजा भी कहते हैं। यह पर्व मुख्य रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित है। मान्यताओं के अनुसार, इस दिन गिरिराज महाराज की पूजा करने से धन, संतान और गौ रस में वृद्धि होती है। चलिए पढ़ते हैं गोवर्धन पूजा की सामग्री।

    Publish Date: Tue, 21 Oct 2025 05:20:58 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 21 Oct 2025 05:20:58 PM (IST)
    Govardhan Puja 2025: इस विधि से करें गोवर्धन पूजा, भगवान श्रीकृष्ण की मिलेगी असीम कृपा
    Govardhan Puja 2025: इस विधि से करें गोवर्धन पूजा।

    1. बुधवार, 22 अक्टूबर को की जाएगी गोवर्धन पूजा
    2. गिरिराज महाराज को लगता है अन्नकूट का भोग
    3. इस दिन की जाती है गिरिराज महाराज की पूजा

    धर्म डेस्क। इस वर्ष गोवर्धन पूजा का पर्व बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार, इसी दिन भगवान श्रीकृष्ण ने इंद्रदेव के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण किया था। तभी से यह पर्व भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन महाराज की आराधना के रूप में मनाया जाता है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव और बरसाना में इस दिन विशेष उत्सव और भव्य आयोजन किए जाते हैं।

    गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त

    प्रातःकालीन मुहूर्त: सुबह 6:26 बजे से रात 8:42 बजे तक

    सायाह्नकालीन मुहूर्त: दोपहर 3:29 बजे से शाम 5:44 बजे तक

    गोवर्धन पूजा के लिए पूजा सामग्री

    गाय का गोबर (गिरिराज महाराज की प्रतिमा बनाने के लिए)

    कलश, रोली, घी

    फूल, फूलों की माला, नारियल

    चावल, दीपक, गंगाजल

    प्रसाद के लिए मिठाई, फल, खीर

    दूध, दही, शहद, बताशे, गंगाजल

    पूजा विधि

    1. पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें और गंगाजल का छिड़काव करें।

    2. वहां एक साफ कपड़ा बिछाएं और गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का रूप बनाएं।

    3. शुभ मुहूर्त में दीप प्रज्वलित करें और भगवान श्रीकृष्ण तथा गोवर्धन महाराज का ध्यान करें।

    4. पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य, जल, फल, फूल आदि अर्पित करें।

    5. गोवर्धन जी की नाभि पर मिट्टी का दीपक या पात्र रखकर उसमें दूध, दही, शहद, बताशे और गंगाजल डालें।

    6. पूजा के बाद इस मिश्रण को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और भक्तों में वितरित करें।

    7. अंत में गोवर्धन जी की सात बार परिक्रमा कर आरती करें।

    इस दिन किए जाते हैं विशेष कार्य

    गोवर्धन पूजा के दिन कृषि में सहायक पशुओं जैसे गाय, बैल आदि की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही इस अवसर पर अन्नकूट का आयोजन होता है, जिसमें कढ़ी-चावल, पंचामृत, माखन-मिश्री जैसे व्यंजन भोग के रूप में तैयार किए जाते हैं। यह पर्व न केवल कृषि, प्रकृति और पशुओं के प्रति आभार का प्रतीक है, बल्कि यह हमें सादगी और भक्ति के साथ जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है।


    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

