IND vs NZ: दूसरे टी-20 में 'वर्मा' जी ने लगाया जीत का तिलक, नितीश के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के जबड़े से छीनी जीत, भारत ने बनाई 2-0 की बढ़त

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टी-20 मुकाबले में तिलक वर्मा और नितीश कुमार रेड्डी ने मिलकर टीम इंडिया को 4 विकेट से रोमांचक जीत दिला दी। मध्यक्रम में नमन धीर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर तिलक वर्मा का बखूबी साथ निभाया।

दूसरे मुकाबले को 4 विकेट से जीतकर भारत ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। इस मैच में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कीवी बल्लेबाजों ने 20 ओवर में 180 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में भारतीय टीम ने 6 विकेट खोकर एक गेंद शेष रहते हुए 181 रन बना दिए।