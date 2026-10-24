IND vs NZ: वनडे सीरीज के लिए कोहली ने शुरू किया अभ्यास, पूरे जोश में दिखे 'किंग'; कई रिकॉर्ड्स तोड़ने का मौका

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज जारी है। फटाफट क्रिकेट के बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड के साथ पांच मैचों की ही एकदिवसीय सीरीज खेलेगी। इस सीरीज के लिए भारतीय बल्लेबाजों ने तैयारियां शुरू कर दी है।

टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने अभ्यास शुरू कर दिया है। वह मुंबई में नेट प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। इस दौरान वह पूरे रंग में दिखाई दिए। प्रैक्टिस सेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

रोहित और कोहली का आखिरी विश्व कप

अगले साल होने वाले एकदिवसीय विश्वकप के लिहाज से यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह टूर्नामेंट दो दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा का आखिरी टूर्नामेंट होगा। यह दोनों स्टार खिलाड़ी टेस्ट और टी-20 से पहले ही रिटारमेंट ले चुके हैं।

बता दें कि, विराट कोहली कुछ दिन पहले मुंबई पहुंचे थे। शुक्रवार को वह मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में अभ्यास करते हुए दिखे। उन्हें लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की गेंदों पर अभ्यास किया और तेज गेंदबाजों पर अच्छे शॉट्स खेले। इस दौरान कोहली काफी जोश में दिखे, मानों वह न्यूजीलैंड गेंदबाजों पर रनों की बरसात करने के लिए बेताब हैं।