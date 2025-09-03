‘सारी खुशियां मातम में बदली…’, Virat Kohli का इमोशनल पोस्ट वायरल, बेंगलुरु भगदड़ पर 3 महीने बाद तोड़ी चुप्पी

स्पोर्ट्स डेस्क: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की IPL 2025 की ऐतिहासिक जीत का जश्न 4 जून को बेंगलुरु में बड़े हादसे में बदल गया था। एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत और कई घायल हो गए थे। इस घटना के बाद अब, लगभग तीन महीने बाद, आरसीबी स्टार विराट कोहली का बयान सामने (Virat Kohli on Bengaluru Stampede) आया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और फैंस से वादा किया कि आगे से ज्यादा जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कदम उठाए जाएंगे।
करीब तीन महीने तक इस घटना पर चुप रहने के बाद, आरसीबी के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अब अपना बयान दिया है। आरसीबी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कोहली का संदेश साझा किया।
सोशल मीडिया पर विराट कोहली ने लिखा, “जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जिनके लिए आप तैयार नहीं होते। 4 जून भी ऐसा ही दिन था। हमारी टीम और फैंस के लिए जो दिन खुशी से भरा होना चाहिए था, वो एक दुखद घटना में बदल गया। मैं उन सभी परिवारों और घायलों के लिए प्रार्थना करता हूं। आपका दर्द अब हमारी कहानी का हिस्सा है। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और पहले से ज्यादा जिम्मेदार और संवेदनशील रहेंगे।”
आपको बता दें कि आरसीबी प्रबंधन ने पिछले महीने घोषणा की थी कि ‘RCB Cares’ पहल के तहत हादसे में मारे गए प्रत्येक पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
इस हादसे के बाद राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। जांच पूरी होने तक एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोई भी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला आयोजित नहीं किया गया। यहां तक कि महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के मैच भी नवी मुंबई स्थित डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में शिफ्ट कर दिए गए।
विराट कोहली का यह बयान पीड़ित परिवारों और आरसीबी फैंस के लिए संवेदनाओं से भरा संदेश माना जा रहा है, जिसने एक बार फिर यह दिखाया कि खेल से बढ़कर इंसानियत और संवेदनशीलता है।
