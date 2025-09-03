‘सारी खुशियां मातम में बदली…’, Virat Kohli का इमोशनल पोस्ट वायरल, बेंगलुरु भगदड़ पर 3 महीने बाद तोड़ी चुप्पी

स्पोर्ट्स डेस्क: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की IPL 2025 की ऐतिहासिक जीत का जश्न 4 जून को बेंगलुरु में बड़े हादसे में बदल गया था। एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत और कई घायल हो गए थे। इस घटना के बाद अब, लगभग तीन महीने बाद, आरसीबी स्टार विराट कोहली का बयान सामने (Virat Kohli on Bengaluru Stampede) आया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और फैंस से वादा किया कि आगे से ज्यादा जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कदम उठाए जाएंगे।

विराट कोहली ने किया भावुक पोस्ट करीब तीन महीने तक इस घटना पर चुप रहने के बाद, आरसीबी के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अब अपना बयान दिया है। आरसीबी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कोहली का संदेश साझा किया। सोशल मीडिया पर विराट कोहली ने लिखा, “जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जिनके लिए आप तैयार नहीं होते। 4 जून भी ऐसा ही दिन था। हमारी टीम और फैंस के लिए जो दिन खुशी से भरा होना चाहिए था, वो एक दुखद घटना में बदल गया। मैं उन सभी परिवारों और घायलों के लिए प्रार्थना करता हूं। आपका दर्द अब हमारी कहानी का हिस्सा है। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और पहले से ज्यादा जिम्मेदार और संवेदनशील रहेंगे।”