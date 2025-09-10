Asia Cup 2025 IND vs UAE: टूर्नामेंट के दूसरे मैच में भारत के सामने होगी यूएई की टीम, दुबई में खेला जाएगा मैच

मेरी खबरें
    एशिया कप 2025 का दूसरा मैच भारत और यूएई के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले दोनों टीमें 2016 में आमने-सामने आयी थीं। जसमें भारत ने बड़ी ही आसानी से जीत हासिल कर ली थी। वहीं अब देखना यह होगा की इस मैच का परिणाम क्या होता है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 03:22:12 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 03:42:04 PM (IST)
    HighLights

    1. यूएई और भारत के बीच खेला जाएगा एशिया कप 2025 का दूसरा मैच
    2. इससे पहले 2016 में आमने-सामने आयी थी यूएई और भारत की टीमें
    3. उस मैच में भारत ने एकतरफा 10.1 ओवर में मैच जीत लिया था

    स्पोर्ट्स डेस्क, इंदौर: एशिया कप 2025 का शुभारंभ भारत की मेजबानी में शुरु हो गया है। टूर्नामेंट सीरीज का पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला गया । जसमें अफगानिस्तान में शानदार जीत हासिल की। वहीं 10 सितंबर को टूर्नामेंट का दूसरा मैच भारत और यूएई की टीम के बीच खेला जाना है।

    एशिया कप 2025 का दूसरा मैच भारत और यूएई के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में यह दूसरी बार होने जा रहा है, जब भारत और यूएई की टीमें आमने सामने होंगी। ऐसे में देखना होगा की किसका पलड़ा भाड़ी होता है।

    ऐसा था दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला

    बता दें कि इससे पहले 2016 में पहली बार भारत और यूएई के बीच टी20 इंटरनेशनल मैच खेला गया था। जिसमें यूएई ने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया था। भारतीय टीम ने उस मैच को महज 10.1 ओवर में ही जीत लिया था। यूएई की टीम ने इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर सिर्फ 81 रन ही बनाए थे। उस मैच में रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच मिला था, उन्होंने 28 गेंदों में 39 रन की पारी खेली थी।

    ऐसे में अब देखना यह है कि बुधवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच का परिणाम क्या रहता है। इसमें भारत के टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव के पास है। वहीं यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम हैं।

    IND vs UAE की टीमें

    भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह।

    यूएई: मोहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, आर्यांश शर्मा, आसिफ खान, ध्रुव पराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतिउल्लाह खान, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद जवादुल्लाह, मोहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा, रोहित खान, सिमरनजीत सिंह, सागिर खान।

