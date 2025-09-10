Asia Cup 2025 IND vs UAE: टूर्नामेंट के दूसरे मैच में भारत के सामने होगी यूएई की टीम, दुबई में खेला जाएगा मैच

स्पोर्ट्स डेस्क, इंदौर: एशिया कप 2025 का शुभारंभ भारत की मेजबानी में शुरु हो गया है। टूर्नामेंट सीरीज का पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला गया । जसमें अफगानिस्तान में शानदार जीत हासिल की। वहीं 10 सितंबर को टूर्नामेंट का दूसरा मैच भारत और यूएई की टीम के बीच खेला जाना है।

एशिया कप 2025 का दूसरा मैच भारत और यूएई के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में यह दूसरी बार होने जा रहा है, जब भारत और यूएई की टीमें आमने सामने होंगी। ऐसे में देखना होगा की किसका पलड़ा भाड़ी होता है।