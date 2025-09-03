Asia Cup 2025: 'तिलक वर्मा युवा हैं और वह इंतजार कर सकते हैं', नंबर तीन के लिए कैफ ने इस खिलाड़ी पर खेला दांव

स्पोर्ट्स डेस्क। यूएई में एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है, जहां पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जाएगा। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट का आगाज सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में दस सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगी। इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का समर्थन किया है। उनके मुताबिक, सैमसन का बैटिंग स्टाइल और हिटिंग क्षमता उन्हें नंबर तीन के लिए बेस्ट बनाती है।

उन्होंने सैमसन को युवा तिलक वर्मा पर तरजीह दी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, 'संजू सैमसन आईपीएल के टॉप 10 सिक्स-हिटर्स में शामिल हैं। मिडिल ओवर्स में जब राशिद खान जैसे गेंदबाज गेंदबाजी करेंगे, तब सैमसन से बेहतर बल्लेबाज कोई नहीं हो सकता। वह सीधे मैदान के ऊपर से छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं।'