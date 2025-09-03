Asia Cup 2025: 'तिलक वर्मा युवा हैं और वह इंतजार कर सकते हैं', नंबर तीन के लिए कैफ ने इस खिलाड़ी पर खेला दांव

मेरी खबरें
    Asia Cup 2025: अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच मुकाबले के साथ यूएई में एशिया कप का आगाज होने जा रहा है। 9 सितंबर से शुरू होने जा रहे इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने इस खिलाड़ी पर दांव खेला है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 06:26:39 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 06:26:39 PM (IST)
    1. 9 सितंबर से होगा एशिया कप का आगाज
    2. 10 सितंबर को पहला मैच खेलेगा भारत
    3. नंबर तीन के लिए कैफ ने चुना अपना पसंदीदा खिलाड़ी

    स्पोर्ट्स डेस्क। यूएई में एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है, जहां पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जाएगा। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट का आगाज सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में दस सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगी। इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का समर्थन किया है। उनके मुताबिक, सैमसन का बैटिंग स्टाइल और हिटिंग क्षमता उन्हें नंबर तीन के लिए बेस्ट बनाती है।

    उन्होंने सैमसन को युवा तिलक वर्मा पर तरजीह दी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, 'संजू सैमसन आईपीएल के टॉप 10 सिक्स-हिटर्स में शामिल हैं। मिडिल ओवर्स में जब राशिद खान जैसे गेंदबाज गेंदबाजी करेंगे, तब सैमसन से बेहतर बल्लेबाज कोई नहीं हो सकता। वह सीधे मैदान के ऊपर से छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं।'

    कैफ ने की सैमसन की जमकर तारीफ

    उन्होंने सैमसन की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने साउथ अफ्रीका जैसी मुश्किल परिस्थितियों में भी जबरदस्त बैटिंग करते हुए शतक जड़े हैं। कैफ ने बताया कि सैमसन आईपीएल में हर साल 400-500 रन बनाते हैं और अब तक 219 छक्के जड़ चुके हैं। हालांकि यह बात भी है कि उनका बल्ला इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में नहीं चला था। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने तिलक की जगह सैमसन को चुना है।

    सैमसन इस मौके के हकदार हैं- कैफ

    'अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे। नंबर-3 पर तिलक वर्मा युवा खिलाड़ी हैं और वह इंतजार कर सकते हैं। संजू अनुभवी बल्लेबाज हैं और उन्हें लगातार मौके मिलें तो भारत को फायदा होगा। आने वाले छह महीने बाद वर्ल्ड कप है और सैमसन इस मौके के हकदार हैं।'

